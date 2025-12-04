В третьем квартале 2025 года инвестиции в российскую экономику сократились на 3,1% год к году – это первое падение с 2020-го, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата. Главные причины – рекордно высокие процентные ставки, спад прибылей компаний и нарастающая неопределенность из-за войны.

Детали

Хотя за девять месяцев инвестиции формально остаются в плюсе на 0,5%, тренд уже ушел в отрицательную зону. Прогноз Минэкономразвития о росте инвестиций на 1,7% до конца года не оправдывается, и сокращение началось раньше, чем ожидали.

В ведомстве объясняют спад «эффектом базы»: в 2021–2024 годах инвестиции росли слишком быстро – на 36,6% за период и на 7,4% только в 2024-м. В то же время аналитический центр ЦМАКП отмечает, что качество этого инвестиционного бума было низким.

Главный источник инвестиций – прибыли бизнеса – стремительно тает: за январь–сентябрь компании заработали на 7,7% меньше, чем годом ранее, а в реальном измерении спад достигает почти 15%.

Государственные инвестиции также падают из-за рекордного бюджетного дефицита: доля бюджетных средств в инвестициях уменьшилась с 14,7% до 12,9%.

Ставки по кредитам остаются «запредельно высокими»: в большинстве отраслей рентабельность ниже, чем проценты по займам и доходность гособлигаций.

В таких условиях компаниям выгоднее держать деньги на депозитах или покупать гособлигации, чем вкладывать в развитие производства.

Руководители Сбербанка и Россельхозбанка признают: в этом году бизнес фактически перестал подавать заявки на новые инвестпроекты, банки финансируют только те, что уже стартовали.

Контекст

Экономическое замедление, высокая стоимость денег и отсутствие ожидаемого завершения войны создали для российского бизнеса новую преграду – полную неопределенность. В ежемесячных опросах Центробанка предприятия называют ее одним из главных барьеров для капиталовложений. В ноябре она уступила лишь недостатку собственных средств. На фоне дорогого кредитования компании тратят на обслуживание долга уже 39% EBITDA, оценивает ЦМАКП.

После начала полномасштабной войны российская экономика некоторое время держалась за счет госрасходов, военных заказов и перераспределения ресурсов. Но переход к режиму высоких ставок, падение прибыльности предприятий и бюджетные ограничения подорвали инвестиционный цикл.

Правительство прогнозировало спад инвестиций в 2026 году, однако негативная динамика началась ранее, что указывает на обострение структурных дисбалансов и сокращение внутренних источников роста.