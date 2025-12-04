У третьому кварталі 2025 року інвестиції в російську економіку скоротилися на 3,1% рік до року – це перше падіння з 2020-го, пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату. Головні причини – рекордно високі відсоткові ставки, спад прибутків компаній та наростаюча невизначеність через війну.

Деталі

Хоча за дев’ять місяців інвестиції формально залишаються у плюсі на 0,5%, тренд уже пішов у негативну зону. Прогноз Мінекономрозвитку про зростання інвестицій на 1,7% до кінця року не справджується, і скорочення почалося раніше, ніж очікували.

У відомстві пояснюють спад «ефектом бази»: у 2021–2024 роках інвестиції зростали надто швидко – на 36,6% за період і на 7,4% лише у 2024-му. Водночас аналітичний центр ЦМАКП зазначає, що якість цього інвестиційного буму була низькою.

Головне джерело інвестицій – прибутки бізнесу – стрімко тане: за січень–вересень компанії заробили на 7,7% менше, ніж роком раніше, а в реальному вимірі спад сягає майже 15%.

Державні інвестиції також падають через рекордний бюджетний дефіцит: частка бюджетних коштів в інвестиціях зменшилася з 14,7% до 12,9%.

Ставки за кредитами залишаються «заборонно високими»: у більшості галузей рентабельність нижча, ніж відсотки за позиками та дохідність держоблігацій.

За таких умов компаніям вигідніше тримати гроші на депозитах або купувати держоблігації, ніж вкладати в розвиток виробництва.

Керівники Сбербанку та Россельхозбанку визнають: цього року бізнес фактично перестав подавати заявки на нові інвестпроєкти, банки фінансують лише ті, що вже стартували.

Контекст

Економічне уповільнення, висока вартість грошей і відсутність очікуваного завершення війни створили для російського бізнесу нову перепону – повну невизначеність. У щомісячних опитуваннях Центробанку підприємства називають її одним з головних бар’єрів для капіталовкладень. У листопаді вона поступилася лише нестачі власних коштів. На тлі дорогого кредитування компанії витрачають на обслуговування боргу вже 39% EBITDA, оцінює ЦМАКП.

Після початку повномасштабної війни російська економіка певний час трималась за рахунок держвидатків, військових замовлень і перерозподілу ресурсів. Але перехід до режиму високих ставок, падіння прибутковості підприємств і бюджетні обмеження підірвали інвестиційний цикл.

Уряд прогнозував спад інвестицій у 2026 році, однак негативна динаміка почалася раніше, що вказує на загострення структурних дисбалансів та скорочення внутрішніх джерел зростання.