Город Славутич в Киевской области остался без электроснабжения после атаки россиян по подстанции, сообщил мэр города Юрий Фомичев. По данным Минэнерго, без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей.

Подробности

Было попадание в подстанцию ​​330: город без электропитания, на месте работают пожарные, сообщил мэр.

По его словам, Славутич сейчас пытается перейти на новые источники питания.

Из-за обстрела воду будут подавать по часам, при этом питание связи будет продлено. «Открываем пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, приготовить еду. Прошу терпения, все это требует времени», – отметил Фомичев.

В результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей, сообщила пресс-служба Минэнерго. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», – говорится в сообщении.

Контекст

Россия продолжает систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, направленные на уничтожение критических объектов, таких как тепловые электростанции, подстанции и газотранспортные сети. Эти удары усилились осенью, накануне отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова фокусируется на энергетике, проводя разведку объектов для подготовки массированных ударов, в том числе в тыловых зонах.

По данным Минэнерго, с марта 2025 года на энергетические объекты совершено более 2900 атак, что повлекло повреждение десятков тысяч элементов системы.