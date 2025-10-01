Місто Славутич на Київщині залишилося без електропостачання після атаки росіян по підстанції, повідомив мер міста Юрій Фомічев. За даними Міненерго, без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей.

Деталі

Було влучання у підстанцію 330: місто без електроживлення, на місці працюють пожежники, повідомив мер.

За його словами, Славутич зараз намагається перейти на нові джерела живлення.

Через обстріл воду будуть подавати по годинах, при цьому живлення звʼязку буде продовжено. «Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу», – зазначив Фомічев.

Внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей, повідомила пресслужба Міненерго. «Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Контекст

Росія продовжує систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України, спрямовані на знищення критичних обʼєктів, таких як теплові електростанції, підстанції та газотранспортні мережі. Ці удари посилилися восени, напередодні опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.

За даними Міненерго, з березня 2025 року енергетичні обʼєкти зазнали понад 2900 атак, що спричинило пошкодження десятків тисяч елементів системи.