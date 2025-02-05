В Турции и Израиле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из сектора Газа

Турция и Израиль отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможном выселении палестинцев из сектора Газа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в эфире Anadolu Ajansi, что страна не поддерживает такую ​​риторику.

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Глава МИД отметил, что ни Турция, ни весь Ближний Восток не могут поддержать идею депортации палестинцев и даже обсуждение этой темы является «пустой тратой времени».

«Неправильно даже выносить этот вопрос на обсуждение. Мы решительно против любых инициатив, которые пытаются исключить народ Газы из уравнения», – добавил глава турецкого МИД.

В Израиле приветствовали заявления президента США Дональда Трампа. Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал в соцсетях фото Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху с подписью: «Вместе мы снова сделаем мир великим».

Министр энергетики Израиля Эли Коэн выразил благодарность Трампу, назвав его политику «историческим шагом». Он отметил: «Это историческое утро для Израиля, Ближнего Востока и мира. Спасибо, президент Дональд Трамп, за то, что стоите на стороне правды. Политика в отношении террористических организаций и Ирана приведет к процветанию региона и сделает мир более безопасным».

Контекст

Ранее Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, что США планировали взять под контроль опустошенный войной сектор Газа после того, как палестинцы переселятся в другие регионы. По словам Трампа, США намеревались экономически развивать этот регион.

Трамп назвал сектор Газа «территорией под снос», заявив, что США разминируют территорию, выровняют ее и разрушат разрушенные войной здания, а затем превратят регион в «Ривьеру Ближнего Востока». Для справки Ривьера – это прибрежный регион, популярный среди туристов, особенно в теплых краях.

«США возьмут под контроль сектор Газа и мы проведем там работу. Мы создадим экономическое развитие, рабочие места и жилье в регионе. Всем нравится эта идея», – отметил Трамп.

Остальные детали идеи он не уточнил, но предложил жителям сектора Газа переселиться в Египет, Иорданию или другие арабские страны. Трамп считает, что у палестинцев не будет другого выбора, кроме как покинуть прибрежную полосу, которая нуждается в восстановлении после почти 16 месяцев разрушительной войны между Израилем и боевиками ХАМАС.

Трамп также заявил, что ожидает «долгосрочное владение» сектором Газа, что, по его мнению, создаст «тысячи рабочих мест». На его идею Нетаньяху ответил, что Трамп «мыслит нестандартно» и «готов нарушить традиционное мышление».