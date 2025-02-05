У Туреччині та Ізраїлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про виселення палестинців із сектору Гази

Туреччина та Ізраїль відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе виселення палестинців із сектору Гази. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у ефірі Anadolu Ajansi, що країна не підтримує таку риторику.

Деталі

Очільник МЗС зазначив, що ні Туреччина, ні весь Близький Схід не можуть підтримати ідею депортації палестинців і навіть обговорення цієї теми є «порожньою тратою часу».

«Неправильно навіть виносити це питання на обговорення. Ми рішуче проти будь-яких ініціатив, які намагаються виключити народ Гази з рівняння», – додав голова турецького МЗС.

В Ізраїлі привітали заяви президента США Дональда Трампа. Міністр фінансів Бецалель Смотрич опублікував у соцмережах фото Трампа та ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньягу з підписом: «Разом ми знову зробимо світ великим».

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен висловив подяку Трампу, назвавши його політику «історичним кроком». Він зазначив: «Це історичний ранок для Ізраїлю, Близького Сходу і миру. Дякуємо, президенте Дональде Трампе, за те, що стоїте на боці правди. Політика щодо терористичних організацій та Ірану призведе до процвітання регіону і зробить світ безпечнішим».

Контекст

Раніше Дональд Трамп повідомив на пресконференції з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, що США планували взяти під контроль спустошений війною сектор Гази після того, як палестинці переселяться в інші регіони. За словами Трампа, США мали намір економічно розвивати цей регіон.

Трамп назвав сектор Гази «територією під знесення», заявивши, що США розмінують територію, вирівняють її та зруйнують зруйновані війною будівлі, а потім перетворять регіон на «Ривʼєру Близького Сходу». Для довідки, Ривʼєра – це прибережний регіон, популярний серед туристів, особливо в теплих краях.

«США візьмуть під контроль сектор Гази, і ми проведемо там роботу. Ми створимо економічний розвиток, робочі місця та житло для людей у регіоні. Усім подобається ця ідея», – зазначив Трамп.

Інші деталі ідеї він не уточнив, але запропонував жителям сектора Гази переселитися в Єгипет, Йорданію чи інші арабські країни. Трамп вважає, що у палестинців не буде іншого вибору, окрім як покинути прибережну смугу, яка потребує відновлення після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Трамп також заявив, що очікує «довгострокове володіння» сектором Гази, що, на його думку, створить «тисячі робочих місць». На його ідею Нетаньягу відповів, що Трамп «мислить нестандартно» і «готовий порушити традиційне мислення».