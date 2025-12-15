Сына известного голливудского режиссера Роба Райнера арестовали по делу о гибели его отца и мачехи, которых нашли мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя шерифского управления округа Лос-Анджелес.

Детали

По данным полиции, 32-летнего Ника Райнера взяли под стражу по обвинению в убийстве. Он находится в тюрьме округа Лос-Анджелес, размер залога составляет $4 млн.

Тела двух людей обнаружили в воскресенье около 15:40 в доме семьи Райнеров в районе Брентвуд. Правоохранители сначала официально не называли имена погибших, однако другие чиновники подтвердили, что речь идет о 78-летнем Робе Райнере и его 68-летней жене Мишель. Местные медиа сообщили, что супруги погибли в результате ножевых ранений. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер Фото Getty Images Фото Getty Images

Контекст

Роб Райнер получил широкую известность как актер благодаря роли Майка «Митхеда» Стивика в культовом сериале «Все в семье», которая принесла ему две премии Emmy.

Дальнейший успех связан с культовым псевдодокументальным фильмом «Это спинномозговая пункция» в 1984 году, который он режиссировал, а также сыграл режиссера Марти ДиБерги.

Впоследствии он сделал одну из самых успешных карьер в Голливуде как режиссер, сняв «Останься со мной» (1986), «Принцесса-невеста» (1987), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Мизери» (1990) и «Несколько хороших парней» (1992), последний из которых принес ему номинацию на премию «Оскар» за лучший фильм.

Райнер активно играл в ролях второго плана, в частности в «Сбрось маму с поезда» (1987), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Пули над Бродвеем» (1994), «Новенькая» (2012–2018), «Волк с Уолл-стрит» (2013).

Режиссер также был соучредителем успешной продюсерской компании Castle Rock Entertainment.

Жена режиссера Мишель Сингер Райнер работала фотографом, в частности сделала фото Дональда Трампа для обложки книги Trump: The Art of the Deal.

Райнер был известен активным участием в политической жизни как сторонник Демократической партии, поддерживал нескольких кандидатов в президенты США и выступал за прогрессивные социальные инициативы в Калифорнии.