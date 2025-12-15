Американського актора, режисера і політичного активіста Роба Рейнера та його дружину Мішель Сінгер Рейнер знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі у неділю, 14 грудня. Поліція розслідує обставини загибелі як ймовірне вбивство, пише Reuters.
- Поліція офіційно не називала імен загиблих, однак мер Лос-Анджелеса Карен Басс і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у своїх заявах підтвердили смерть 78-річного Рейнера та його 68-річної дружини. Поліція Лос-Анджелеса повідомила у соцмережах, що справа розглядається як «ймовірне вбивство».
- Патрульні прибули до будинку в районі Брентвуд після виклику про надання медичної допомоги та виявили в оселі два тіла.
- Детективи підрозділу з розслідування вбивств очікували на ордер для проведення повного огляду будинку. Причину смерті має оприлюднити офіс судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес.
- Станом на вечір 14 грудня затриманих або підозрюваних у справі не було.
- «З глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть Мішель і Роба Райнерів. Ми глибоко засмучені цією раптовою втратою і просимо поважати нашу приватність у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві родини.
- Мер Лос-Анджелеса Карен Басс назвала смерть Рейнера «незворотною втратою для міста і країни», наголосивши, що його внесок у культуру та громадське життя США мав значний вплив і виходив далеко за межі кіноіндустрії.
Контекст
Роб Рейнер здобув широку популярність як актор завдяки ролі Майка «Мітхеда» Стівіка в культовому серіалі «Усі в родині», яка принесла йому дві премії Emmy.
Подальший успіх повʼязаний із культовим псевдодокументальним фільмом «Це спинномозкова пункція» в 1984 році, який він режисував, а також зіграв режисера Марті ДіБергі.
Згодом він зробив одну з найуспішніших кар’єр у Голлівуді як режисер, знявши «Залишся зі мною» (1986), «Принцеса-наречена» (1987), «Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989), «Мізері» (1990) та «Кілька хороших хлопців» (1992), останній з яких приніс йому номінацію на премію «Оскар» за найкращий фільм.
Рейнер активно грав у ролях другого плану, зокрема, у «Скинь маму з поїзда» (1987), «Несплячі в Сієтлі» (1993), «Кулі над Бродвеєм» (1994), «Новенька» (2012–2018), «Вовк з Волл-стріт» (2013).
Режисер також був співзасновником успішної продюсерської компанії Castle Rock Entertainment.
Дружина режисера Мішель Сінгер Рейнер працювала фотографкою, зокрема зробила фото Дональда Трампа для обкладинки книги Trump: The Art of the Deal.
Рейнер був відомий активною участю в політичному житті як прихильник Демократичної партії, підтримував кількох кандидатів у президенти США та виступав за прогресивні соціальні ініціативи у Каліфорнії.
