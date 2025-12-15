Сина відомого голлівудського режисера Роба Райнера заарештували в справі про загибель його батька та мачухи, яких знайшли мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Про це пише Reuters із посиланням на представника шерифського управління округу Лос-Анджелес.

Деталі

За даними поліції, 32-річного Ніка Райнера взяли під варту за обвинуваченням у вбивстві. Він перебуває у в’язниці округу Лос-Анджелес, розмір застави становить $4 млн.

Тіла двох людей виявили в неділю близько 15:40 у будинку родини Райнерів у районі Брентвуд. Правоохоронці спершу офіційно не називали імена загиблих, однак інші посадовці підтвердили, що йдеться про 78-річного Роба Райнера та його 68-річну дружину Мішель. Місцеві медіа повідомили, що подружжя загинуло внаслідок ножових поранень. Обставини злочину встановлюють.

Роб Райнер і його дружина Мішель Сінгер Райнер Фото Getty Images Фото Getty Images

Контекст

Роб Райнер здобув широку популярність як актор завдяки ролі Майка «Мітхеда» Стівіка в культовому серіалі «Усі в родині», яка принесла йому дві премії Emmy.

Подальший успіх повʼязаний із культовим псевдодокументальним фільмом «Це спинномозкова пункція» в 1984 році, який він режисував, а також зіграв режисера Марті ДіБергі.

Згодом він зробив одну з найуспішніших кар’єр у Голлівуді як режисер, знявши «Залишся зі мною» (1986), «Принцеса-наречена» (1987), «Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989), «Мізері» (1990) та «Кілька хороших хлопців» (1992), останній з яких приніс йому номінацію на премію «Оскар» за найкращий фільм.

Райнер активно грав у ролях другого плану, зокрема у «Скинь маму з поїзда» (1987), «Несплячі в Сієтлі» (1993), «Кулі над Бродвеєм» (1994), «Новенька» (2012–2018), «Вовк з Волл-стріт» (2013).

Режисер також був співзасновником успішної продюсерської компанії Castle Rock Entertainment.

Дружина режисера Мішель Сінгер Райнер працювала фотографкою, зокрема зробила фото Дональда Трампа для обкладинки книги Trump: The Art of the Deal.

Райнер був відомий активною участю в політичному житті як прихильник Демократичної партії, підтримував кількох кандидатів у президенти США та виступав за прогресивні соціальні ініціативи в Каліфорнії.