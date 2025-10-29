С 28 октября система Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных граждан третьих стран, заработала на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Подробности
- «EES вводится для ускорения пограничного контроля, повышения уровня безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС», – отметили в ГПСУ.
- По информации венгерской стороны, система ранее начала действовать в пунктах пропуска «Берегшурань – Лужанка» (с 12 октября) и «Захонь – Чоп» (с 21 октября).
- «Функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы», – подчеркнули в Госпогранслужбе.
Контекст
Система Entry/Exit (EES) распространяется на граждан стран вне ЕС, путешествующих в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.
При первом въезде в ЕС, Австрию или Лихтенштейн необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. На основе этих данных будет создан цифровой профиль с паспортной информацией. Во время следующих поездок биометрию сверят с сохраненной.
Детям до 12 лет биометрические данные сдавать не нужно, сообщала Deutsche Welle.
Украинцы также будут проходить этот контроль. Полноценное внедрение системы запланировано до 10 апреля.
