Новая биометрическая система ЕС уже работает на трех пунктах пропуска из Украины. Что изменилось при пересечении границы

Forbes

1 хв читання

Новая система безопасности Entry-Exit System (EES), которая фиксирует отпечатки пальцев и биометрические фото въезжающих или выезжающих из ЕС путешественников, уже работает в трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 13 октября.

  • Внедрение происходит постепенно. EES уже работает на трех пунктах пропуска: Шегини, Солотвино и Лужанка.
  • Сбои или задержки в работе системы не зафиксированы.
  • Система предполагает сбор биометрических данных (отпечатки пальцев, фото человека), паспортную информацию и историю пересечений границы. Эти данные хранятся в единой базе, охватывающей все страны ЕС и Шенгенской зоны.
  • Пограничники могут обмениваться информацией в режиме реального времени. Биометрические данные собираются каждый раз при пересечении границы.
  • В ГПСУ отмечают, что это нововведение не влияет на безвиз для украинцев. Цель – повысить безопасность, уменьшить количество случаев с поддельными документами и контролировать нарушение сроков пребывания в ЕС.

Контекст

Новая система безопасности Entry-Exit System (EES) была утверждена еще в 2017-м, но ее запуск неоднократно переносили из-за опасений сбоев в работе IТ-систем и риска транспортного коллапса. Постепенное внедрение системы стартовало 12 октября 2025 года.

Система будет действовать в 29 странах Шенгенской зоны, в частности в Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Проверки не будут касаться владельцев вида на жительство или долгосрочных виз.

Внедрение биометрических технологий должно усилить контроль над миграционными потоками, повысить безопасность и заменить ручные процедуры цифровыми, что станет очередным шагом к автоматизации управления границами в ЕС.

