З 28 жовтня система Entry/Exit System (EES), що передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн, запрацювала в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Деталі

«EES запроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС», – зазначили в ДПСУ.

За інформацією угорської сторони, система раніше почала діяти в пунктах пропуску «Берегшурань – Лужанка» (з 12 жовтня) та «Захонь – Чоп» (з 21 жовтня).

«Функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону», – наголосили в Держприкордонслужбі.

Контекст

Система Entry/Exit (EES) поширюється на громадян країн поза ЄС, які подорожують до Шенгенської зони на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

При першому в’їзді до ЄС, Австрії чи Ліхтенштейну необхідно буде сфотографуватися та здати відбитки пальців. На основі цих даних створять цифровий профіль із паспортною інформацією. Під час наступних поїздок біометрію звірятимуть зі збереженою.

Дітям до 12 років біометричні дані здавати не потрібно, повідомляла Deutsche Welle.

Українці також проходитимуть цей контроль. Повноцінне впровадження системи заплановане до 10 квітня.