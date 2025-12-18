Сумма оборонных контрактов и поддержки Украины со стороны стран Евросоюза в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) по предварительной оценке составляет около €5 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии Forbes Ukraine в Брюсселе 18 декабря.

Детали

«15 стран включили Украину в свои инвестиционные планы, сейчас они проходят пересмотр в наших службах, – сообщил еврокомиссар. Эти инвестиционные планы, в частности, включают сотрудничество в сферах беспилотников и боеприпасов, добавил он.

Средства поступят государствам-членам ЕС в первом квартале 2026 года, далее их будут использовать в совместных с Украиной контрактах, сообщил Кубилюс.

Эти деньги нельзя будет направить на выплаты заработной платы военным, уточнил еврокомиссар. «Зарплата и другие бюджетные потребности будут покрыты за счет репарационного кредита, который, как мы ожидаем, будет согласован сегодня или завтра», – уточнил он.

Контекст

Совет ЕС 27 мая принял регламент о создании нового финансового инструмента – «Инициативы безопасности для Европы» (SAFE). Этот механизм предусматривает привлечение до €150 млрд для инвестиций в оборонную промышленность стран ЕС. Целью SAFE является финансирование масштабных и срочных проектов для развития Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB), в частности наращивание производства, обеспечение доступности оборонного оборудования, устранение пробелов в потенциале и укрепление общей обороноспособности ЕС.

Программа включает 10-летний льготный период погашения и возможность двусторонних соглашений с третьими странами, в том числе с Украиной.

Это первый этап инициативы «Перевооружить Европу» до 2030 года, которая предусматривает привлечение €800 млрд на оборонные нужды Европы и усиление поддержки Украины.