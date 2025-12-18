Сумма оборонных контрактов и поддержки Украины со стороны стран Евросоюза в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) по предварительной оценке составляет около €5 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии Forbes Ukraine в Брюсселе 18 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- «15 стран включили Украину в свои инвестиционные планы, сейчас они проходят пересмотр в наших службах, – сообщил еврокомиссар. Эти инвестиционные планы, в частности, включают сотрудничество в сферах беспилотников и боеприпасов, добавил он.
- Средства поступят государствам-членам ЕС в первом квартале 2026 года, далее их будут использовать в совместных с Украиной контрактах, сообщил Кубилюс.
- Эти деньги нельзя будет направить на выплаты заработной платы военным, уточнил еврокомиссар. «Зарплата и другие бюджетные потребности будут покрыты за счет репарационного кредита, который, как мы ожидаем, будет согласован сегодня или завтра», – уточнил он.
Контекст
Совет ЕС 27 мая принял регламент о создании нового финансового инструмента – «Инициативы безопасности для Европы» (SAFE). Этот механизм предусматривает привлечение до €150 млрд для инвестиций в оборонную промышленность стран ЕС. Целью SAFE является финансирование масштабных и срочных проектов для развития Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB), в частности наращивание производства, обеспечение доступности оборонного оборудования, устранение пробелов в потенциале и укрепление общей обороноспособности ЕС.
Программа включает 10-летний льготный период погашения и возможность двусторонних соглашений с третьими странами, в том числе с Украиной.
Это первый этап инициативы «Перевооружить Европу» до 2030 года, которая предусматривает привлечение €800 млрд на оборонные нужды Европы и усиление поддержки Украины.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.