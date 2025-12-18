Сума оборонних контрактів та підтримки України з боку країн Євросоюзу в межах програми SAFE (Security Action for Europe) за попередньою оцінкою становить близько €5 млрд, повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в коментарі Forbes Ukraine в Брюсселі 18 грудня.

Деталі

«15 країн включили Україну до своїх інвестиційних планів, зараз вони проходять перегляд у наших службах, – повідомив єврокомісар. Ці інвестиційні плани, зокрема, включають співпрацю у сферах безпілотників і боєприпасів, додав він.

Кошти надійдуть державам-членам ЄС у першому кварталі 2026 року, далі їх використовуватимуть у спільних з Україною контрактах, повідомив Кубілюс.

Ці гроші не можна буде спрямувати на виплати заробітної плати військовим, уточнив єврокомісар. «Зарплата та інші бюджетні потреби будуть покриті за рахунок репараційного кредиту, який, як ми очікуємо, буде узгоджений сьогодні або завтра», – уточнив він.

Контекст

Рада ЄС 27 травня ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту – «Безпекової ініціативи для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестицій в оборонну промисловість країн ЄС. SAFE має на меті фінансування масштабних і термінових проєктів для розвитку Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB), зокрема нарощування виробництва, забезпечення доступності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможності й зміцненні загальної обороноздатності ЄС.

Програма включає 10-річний пільговий період погашення та можливість двосторонніх угод із третіми країнами, у тому числі з Україною.

Це перший етап ініціативи «Переозброїти Європу» до 2030 року, яка передбачає залучення €800 млрд на оборонні потреби Європи та посилення підтримки України.