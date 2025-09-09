Европейская комиссия выделила €150 млрд в рамках программы SAFE (Security Action for Europe), распределив средства между 19 странами ЕС. Больше всего получат Польша, Румыния, Франция и Венгрия, говорится на сайте ЕК.

Подробности

Программа SAFE создана из-за российской агрессии против Украины для укрепления обороны Европы. Она предусматривает долгосрочные кредиты с низкими ставками на закупку вооружения: боеприпасов, ракет, систем ИИ, артиллерии, ПВО, дронов и т.д.

Программа включает в себя 10-летний льготный период погашения и возможность двусторонних соглашений с третьими странами.

Распределение кредитов SAFE:

Польша – €43,73 млрд

Румыния – €16,68 млрд

Франция – €16,22 млрд

Венгрия – €16,22 млрд

Италия – €14,90 млрд

Бельгия – €8,34 млрд

Литва – €6,38 млрд

Португалия – €5,84 млрд

Латвия – €5,68 млрд

Болгария – €3,26 млрд

Эстония – €2,66 млрд

Словакия – €2,32 млрд

Чехия – €2,06 млрд

Хорватия – €1,70 млрд

Кипр – €1,18 млрд

Финляндия – €1,00 млрд

Испания – €1,00 млрд

Греция – €0,79 млрд

Дания – €0,05 млрд

Украина не получает прямые кредиты, но ее предприятия приравнены к европейским подрядчикам и могут участвовать в совместных закупках «с Украиной, в Украине и для Украины». Заявки по планам инвестиций подаются до 30 ноября 2025 года. Первые кредиты ожидаются в начале 2026 года.

Контекст

В марте президент ЕК Урсула фон дер Ляйен представила инициативу «Перевооружить Европу», направленную на привлечение примерно €800 млрд для финансирования оборонных потребностей ЕС и усиления поддержки Украины. По ее словам, Европа готова значительно увеличить инвестиции в оборону, чтобы противостоять современным угрозам, поддержать Украину и обеспечить долгосрочную безопасность Евросоюза.

Лидеры стран ЕС все больше озабочены возможным ослаблением поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа в случае потенциальных атак. Из-за российского вторжения в Украину и опасений, что страны ЕС могут стать следующими мишенями Москвы, государства-члены за последние три года увеличили расходы на оборону более чем на 30%. Однако лидеры ЕС считают эти меры недостаточными.

27 мая Совет ЕС принял регламент о создании нового финансового инструмента – «Безопасной инициативы для Европы» (SAFE). Этот механизм предполагает привлечение до €150 млрд для инвестиций в оборонную промышленность стран ЕС. Целью SAFE является финансирование масштабных и срочных проектов для развития Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB), в частности наращивание производства, обеспечение доступности оборонного оборудования, устранение пробелов в способностях и укрепление общей обороноспособности ЕС. Кроме того, SAFE будет способствовать поддержке Украины, предоставляя ее оборонной промышленности возможность присоединиться к программе с первых этапов.