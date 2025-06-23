Украина получила $190 млн на инициативы восстановления в рамках совместного со Всемирным банком проекта DRIVE, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 23 июня. Проект предусматривает помощь Украине в повышении устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры и восстановлении мостов.

Ключевые факты

Украина получила ссуду от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine). Фонд поддерживается правительством Японии.

Средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли.

Проект DRIVE предусматривает сохранение национальной сети дорог (проектирование, выполнение и надзор за строительными работами, направленными на поддержание в надлежащем состоянии отдельных участков национальных дорог, в частности, капитального ремонта дорог и капитального ремонта мостов).

Также DRIVE предусматривает реформу национальных автомобильных дорог и автомобильного транспорта, периодический уход за сетью дорог государственного значения, а также техническую помощь и управление проектами в сфере поддержки национальной дорожной сети и транспортном секторе.

По словам министра финансов Сергея Марченко, полученные средства позволят поддержать стабильность государственного бюджета и обеспечить функционирование критической транспортной инфраструктуры. Ожидается, что проект будет способствовать повышению устойчивости дорожной сети, что является важным элементом экономического восстановления и безопасного сообщения в пострадавших от боевых действий регионах.

Контекст

Проект «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (DRIVE) был одобрен советом директоров Всемирного банка в конце марта. Часть финансирования включает $212 млн от МБРР при поддержке правительства Японии и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины.

Основным направлением проекта является поддержка национальной сети дорог – $270,48 млн, за которые будет осуществлен ремонт дорог и мостов, их содержание, капитальные работы, поддержка проектирования и надзор за строительством, еще $90 млн пойдут на реформирование автомобильных дорог и транспортной отрасли. Дополнительные $39 млн будут выделены на установку аварийных модульных дорожных мостов и климатически разумное сохранение ключевых звеньев дорожной сети, на техническую помощь и управление проектами направят $10 млн.

Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь. Его реализацией будет заниматься Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.