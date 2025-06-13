Всемирный банк, Международный валютный фонд, Министерство экономики, Нацбанк и Минфин готовят изменения в программу ипотеки «єОселя». За время существования по ней выдано всего 17 000 кредитов. Что в программе не устраивает международных партнеров и на какие изменения рассчитывает власть?