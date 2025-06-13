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На финальной стадии. Власти обсуждают с международными партнерами изменения в ипотечную программу «єОселя». Какие варианты рассматривают?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

«єОселя», іпотека, житло. /Shutterstock

Власть хочет изменить программу «єОселя» Фото Shutterstock

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Всемирный банк, Международный валютный фонд, Министерство экономики, Нацбанк и Минфин готовят изменения в программу ипотеки «єОселя». За время существования по ней выдано всего 17 000 кредитов. Что в программе не устраивает международных партнеров и на какие изменения рассчитывает власть?

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За почти три года работы программа «єОселя» одобрила 5% от всех поданных заявок на кредиты. Такие данные озвучил председатель правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер на заседании финансового комитета Верховной Рады 9 июня.

«Ищем средства и надеемся удовлетворить потребности большего количества желающих получить квартиру», – добавил он.

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