Украина получит $432 млн от Всемирного банка на ремонт мостов и дорог

Украина привлекает $432 млн от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны в Киеве между Минразвития и Всемирным банком, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 2 апреля.

Ключевые факты

Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь. Его реализацией будет заниматься Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Проект «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце прошлого месяца. Часть финансирования включает в себя $212 млн от МБРР при поддержке правительства Японии и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, возрождения и реформирования Украины.

Основным направлением проекта является поддержка национальной сети дорог – $270,48 млн, за которые будет осуществлен ремонт дорог и мостов, их содержание, капитальные работы, поддержка проектирования и надзор за строительством, еще $90 млн пойдут на реформирование автомобильных дорог и транспортной отрасли.

Дополнительные $39 млн будут выделены на установку аварийных модульных дорожных мостов и климатически-умное сохранение ключевых звеньев дорожной сети, на техническую помощь и управление проектами направят $10 млн.

Контекст

DRIVE дополняет уже действующий проект «Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключение к сети (RELINC)», в рамках которого поставлены модульные дорожные мосты и изготовлено 200 вагонов-платформ для наращивания грузоперевозок и экспортного потенциала «Укрзализныци».

Общая стоимость восстановления Украины после вторжения России выросла до $524 млрд с $486 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии и правительства Украины. Новая оценка выше на 8% по сравнению с последним отчетом годом ранее. Среди главных пострадавших секторов – жилищный сектор (более 2,5 млн домохозяйств), транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

Из общей суммы долгосрочных потребностей в реконструкции и восстановлении больше всего требуется на жилищный сектор (около $84 млрд) и транспортный сектор (около $78 млрд).