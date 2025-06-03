Министерство финансов Украины совместно с Всемирным банком работает над новым соглашением «Заем на политику развития «Основы роста» (DPO), которое предусматривает привлечение не менее $1 млрд от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в 2025 году. Миссия Всемирного банка по экономической политике и бедности начала работу в Киеве 2 июня и продлится до 6 июня, сообщила пресс-служба Минфина.

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На этой неделе эксперты банка вместе с представителями Минфина и правительства согласовывают ключевые условия соглашения.

По словам заместителя министра финансов Ольги Зыковой, Всемирный банк является важным партнером Украины по внедрению реформ. Механизм DPO не только обеспечивает финансирование госбюджета, но и способствует экономическому обновлению.

«В прошлом году благодаря DPO в бюджет поступило $3,5 млрд, что помогло профинансировать ключевые расходы, стабилизировать финансы и реформировать таможенную, налоговую, энергетическую политику, а также банковский и частный секторы», – отметила Зыкова.

Средства по программе DPO будут направлены в общий фонд госбюджета после выполнения условий соглашения, касающихся укрепления экономической политики для устойчивого роста.

Заместитель министра Роман Ермоличев сообщил, что с 1 июля 2025 года в Украине запустят пилотный проект базовой социальной помощи, которая объединит несколько социальных выплат в единую с базовым размером 4500 грн.

Получатели смогут самостоятельно решать, переходить ли на эту помощь. Также Минфин согласовал законопроект для поддержки семей и стимулирования рождаемости, который заработает с 2026 года. Документ предусматривает пересмотр выплат и новые подходы к поддержке родителей для улучшения демографической ситуации.

Ожидается, что $1 млрд. поступит к концу 2025 года. Условия соглашения планируют финализировать до конца июня, выполнить их до октября, а Совет директоров Всемирного банка утвердит финансирование в ноябре.

Контекст

Группа Всемирного банка привлекла более $50 млрд для поддержки Украины, в том числе обязательства и гарантии от доноров, включая США, Японию, Великобританию, Норвегию, Нидерланды и другие страны.

27 ноября 2024 года Украина получила $4,8 млрд кредита в рамках проекта PEACE от Всемирного банка при поддержке гранта США на $1,6 млрд и финансирования от других международных партнеров. Эти средства направлены на обеспечение ключевых государственных услуг более 13 млн украинцев.