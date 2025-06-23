Україна отримала $190 млн на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 23 червня. Проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури і відновленні мостів.

Ключові факти

Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Фонд підтримується урядом Японії.

Кошти буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі.

Проєкт DRIVE передбачає збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, зокрема капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів).

Також DRIVE передбачає реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення, а також технічну допомогу та управління проєктами у сфері пітримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, отримані кошти дозволять підтримати стабільність державного бюджету та забезпечити функціонування критичної транспортної інфраструктури. Очікуєтся, що проєкт сприятиме підвищенню стійкості дорожньої мережі, що є важливим елементом економічного відновлення та безпечного сполучення в регіонах, які постраждали від бойових дій.

Контекст

Проєкт «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE) був схвалений радою директорів Світового банку наприкінці березня. Частина фінансування включає $212 млн від МБРР за підтримки уряду Японії та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Основним напрямом проєкту є підтримка національної мережі доріг – $270,48 млн, за які буде здійснено ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом, ще $90 млн підуть на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі. Додаткові $39 млн будуть виділені на встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі, на технічну допомогу та управління проєктами спрямують $10 млн.

Проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також технічну допомогу. Його реалізацією займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.