Україна отримала $190 млн на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 23 червня. Проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури і відновленні мостів.
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Ключові факти
- Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Фонд підтримується урядом Японії.
- Кошти буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі.
- Проєкт DRIVE передбачає збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, зокрема капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів).
- Також DRIVE передбачає реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення, а також технічну допомогу та управління проєктами у сфері пітримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, отримані кошти дозволять підтримати стабільність державного бюджету та забезпечити функціонування критичної транспортної інфраструктури. Очікуєтся, що проєкт сприятиме підвищенню стійкості дорожньої мережі, що є важливим елементом економічного відновлення та безпечного сполучення в регіонах, які постраждали від бойових дій.
Контекст
Проєкт «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE) був схвалений радою директорів Світового банку наприкінці березня. Частина фінансування включає $212 млн від МБРР за підтримки уряду Японії та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.
Основним напрямом проєкту є підтримка національної мережі доріг – $270,48 млн, за які буде здійснено ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом, ще $90 млн підуть на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі. Додаткові $39 млн будуть виділені на встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі, на технічну допомогу та управління проєктами спрямують $10 млн.
Проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також технічну допомогу. Його реалізацією займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
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