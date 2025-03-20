Между Нигером и Марокко. Украина опустилась на шесть ступеней в рейтинге самых счастливых стран

Украина потеряла шесть позиций в глобальном рейтинге счастья, опустившись со 105-го места в прошлом году до 111-го в этом году. Об этом говорится в ежегодном отчете World Happiness Report .

Подробности

В рейтинге 147 стран наше государство получило 4,68 балла из 10. Наивысшее место Украина занимала в 2012 году (87-е), а самое низкое – в 2017-м (138-е).

Рейтинг World Happiness Report Скриншот

В топ-20 самых счастливых стран вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. США заняли 24-е место, второй раз не попав в десятку. Последнюю строчку занял Афганистан, перед ним – Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.

Польша поднялась на 26-е место, Россия улучшила позицию до 66-го, а Молдова опустилась на 80-е место.

Исследование показало, что люди недооценивают доброту незнакомцев. Эксперимент с потерянными кошельками обнаружил, что их возвращают почти вдвое чаще, чем ожидают. Эксперты отмечают, что вера в доброту других сильнее влияет на счастье, чем считалось.

Отмечается, что люди часто пессимистично настроены, хотя реальность оказывается более позитивной.

Отчет за 2025 год обнаружил: в США и Европе счастье и доверие снижаются из-за политической поляризации; общие обеды повышают благосостояние; в Мексике и Европе самые счастливые домохозяйства – из 4–5 человек. Эксперты отмечают, что счастье базируется на доверии, доброте и социальных связях.

Рейтинг World Happiness Report Скриншот Фото Скриншот с официального сайта Рейтинг World Happiness Report Скриншот Предыдущий слайд Следующий слайд

Об исследовании

World Happiness Report основан на результатах глобального опроса жителей 147 стран. Рейтинг счастья формируется по средним оценкам качества жизни за три предыдущих года – на этот раз за период с 2022 по 2024 год.

В отчете учитываются такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, степень свободы, щедрости и коррупции.