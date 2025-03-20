Между Нигером и Марокко. Украина опустилась на шесть ступеней в рейтинге самых счастливых стран

Украина потеряла шесть позиций в глобальном рейтинге счастья, опустившись со 105-го места в прошлом году до 111-го в этом году. Об этом говорится в ежегодном отчете World Happiness Report.
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Подробности
- В рейтинге 147 стран наше государство получило 4,68 балла из 10. Наивысшее место Украина занимала в 2012 году (87-е), а самое низкое – в 2017-м (138-е).
- В топ-20 самых счастливых стран вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. США заняли 24-е место, второй раз не попав в десятку. Последнюю строчку занял Афганистан, перед ним – Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.
- Польша поднялась на 26-е место, Россия улучшила позицию до 66-го, а Молдова опустилась на 80-е место.
- Исследование показало, что люди недооценивают доброту незнакомцев. Эксперимент с потерянными кошельками обнаружил, что их возвращают почти вдвое чаще, чем ожидают. Эксперты отмечают, что вера в доброту других сильнее влияет на счастье, чем считалось.
- Отмечается, что люди часто пессимистично настроены, хотя реальность оказывается более позитивной.
- Отчет за 2025 год обнаружил: в США и Европе счастье и доверие снижаются из-за политической поляризации; общие обеды повышают благосостояние; в Мексике и Европе самые счастливые домохозяйства – из 4–5 человек. Эксперты отмечают, что счастье базируется на доверии, доброте и социальных связях.
Об исследовании
World Happiness Report основан на результатах глобального опроса жителей 147 стран. Рейтинг счастья формируется по средним оценкам качества жизни за три предыдущих года – на этот раз за период с 2022 по 2024 год.
В отчете учитываются такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, степень свободы, щедрости и коррупции.
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