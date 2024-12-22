Счастье – это не слово-абстракция. Над ним нужно работать. Какие привычки способны повысить ваше благосостояние? Рассказывает нейробиолог Сергей Данилов

Какие привычки способны повысить уровень благосостояния – вопрос от основателя и СЕО IT-компании Genesis Владимира Многолетнего, на который он хотел бы получить практический ответ. Forbes Ukraine спросил об этом основателя и СЕО Beehiveor Academy and R&D Labs Сергея Данилова. Вот что он посоветовал

Что мы называем благосостоянием? Это общее удовлетворение жизнью. Физические, психологические, социальные, духовные аспекты – все это вместе благополучие. В западной культуре концепции счастья и производительность тесно связаны.

Повысить уровень производительности

В 1995 году издание Creativity Research Journal опубликовало результаты исследования, которое длилось 20 лет и оценивало образ жизни 40 выдающихся ученых. Четверо из них позже стали нобелевскими лауреатами. Вывод этого исследования – чтобы добиться успеха, человек должен сформировать сеть полезных привычек.

Анализ показал, что у ученых было много «ненаучных» активностей, поддерживавших их профессиональные задачи. Кто-то из них час работал в офисе, а следующий час прогуливался. Но в течение прогулки планировал следующие задания или слушал записи лекций. Другой в перерывах играл в теннис, но с коллегой из другого отдела.

Эти ученые будто скручивали свою жизнь в канат, который тянул их в направлении цели.

Повысить уровень счастья

Какие привычки повышают уровень благополучия? Ответ более сложный, чем просто дать готовый список полезных привычек.

Почему? Вот пример. По теории attention restriction, после любой нагрузки нужно восстановить внимание. Лучший «доказательный» совет – выйти на природу. Проводилось исследование, согласно которому именно фон природы в Zoom-митинге помогает участникам восстановиться.

Это не универсальный совет, потому что человеку иногда хочется выйти в парк прогуляться, а иногда – нет.

В свое время отец позитивной психологии Мартин Селигман предложил модель главных составляющих счастья – PERMA. Этот акроним расшифровывается как «положительные эмоции, вовлеченность, отношения, смысл и достижения». Чтобы достичь благосостояния по Селигману, делайте что-нибудь в каждой из этих сфер жизнедеятельности.

Давайте попробуем систематизировать полезные привычки в этих сферах.

Положительные эмоции

У каждого свои источники позитива. Кому-то нравится музыка, кто-то любит театр. Соблюдайте баланс положительных и отрицательных эмоций: у здорового человека на одну отрицательную должно быть хотя бы три положительных.

Положительные эмоции нужно не только испытывать, планируйте их, вспоминайте, наслаждайтесь. Если вы в ресторане не будете наслаждаться вкусом блюд, а «зависать» в соцсетях, удовольствия не получите.

Вовлеченность

Учитесь и познавайте мир. Вовлекает все интересное – хобби, творческие занятия, изучение нового. Посмотреть сериал – тоже о вовлечении.

Отношения

Это один из основных способов получения энергии. Но есть любопытный парадокс.

Общение дает больше всего мотивации и сил. В то же время когда людям плохо, они всячески избегают социальных связей.

Как не попасть в депрессивную петлю? Как только портится настроение, берите себя в руки и общайтесь с друзьями, даже если это через силу.

Смысл и цель

Людей, у которых есть конкретная цель в жизни, не так много. Но психология говорит о том, что именно этот фактор сильнее всего нас защищает. Если говорить о рутине, сфера «смысла» – быть частью какого-либо сообщества или даже религиозные практики. Одна из основных характеристик этого смысла – ощущение сакральности того, что ты делаешь.

Достижение – это планирование

При планировании заданий разбивайте их на меньшие цели и придерживайтесь сформированного плана. Нужна рутина, какой-то минимум, который вы выполняете каждый день. Классическая история у писателей – каждый день писать минимум две страницы.

Еще одна суперсила привычки – она синхронизирует кратковременные и длительные цели. Это важно с точки зрения психологического благополучия.

Любое действие, которое вы делаете регулярно в одно и то же время, позволяет тратить на это меньше энергии и сохранять ее для достижения цели.

Сеть полезных привычек, как у нобелевских лауреатов, выполняет именно эту функцию. Она позволяет переключаться, отдыхать, более качественно обрабатывать информацию и ведет человека по пути, который он себе запланировал.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [32] за октябрь – ноябрь 2024 года.