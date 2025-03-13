Украина и Турция договорились расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль и глава Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакла подписали протокол об углублении сотрудничества. Об этом сообщил Коваль в Facebook 13 марта.

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Документ предусматривает увеличение торговли мясом птицы, молочными продуктами, медом, скотом, овощами, растительным маслом, фруктами и органическими товарами.

По словам Коваля, ключевые договоренности включают в себя наращивание экспорта украинской кукурузы и масла в Турцию. Турция готова поставлять в Украину тракторы и другую сельхозтехнику. По итогам переговоров в Киеве была достигнута договоренность об организации встречи представителей бизнеса и ассоциаций машиностроения Украины и Турции, заявил министр.

Он предложил Турции импорт украинского рапсового масла для биодизеля, который может заменить топливо для техники и сои для кормов и продуктов питания. По его словам, турецкий бизнес со своей стороны рассматривает возможность построения в Украине заводов по производству кормов и биоэтанола.

Контекст

В августе 2024 года Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, которое предусматривает отмену пошлин на 95% украинских товаров (10 337 позиций) и квоты или сниженные пошлины на 1348 позиций. Украина получит лучший доступ к турецкому рынку переработанной агропродукции и беспошлинный экспорт промышленных товаров. Турция открывает рынок для украинского металла: нулевая пошлина на 510 позиций, частичное снижение на 130 и квоты на 411 000 т для 167 товаров.

Украина сохранит экспортную пошлину на металлолом, пошлины на подержанные автомобили, секонд-хенд и переходные периоды для транспорта и легкой промышленности. Товары из турецкого сырья, произведенные в Украине, будут считаться украинскими и будут иметь беспошлинный доступ в ЕС по сертификату EUR1.

По оценкам Минэкономики, сделка прибавит +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств ежегодно. ЗСТ заработает после ратификации парламентами обеих стран.

Турция – ключевой партнер Украины: в 2023 году экспорт составил $2,4 млрд (6,5% от общего), в основном агропродукции (масла – $0,8 млрд, зерно – $0,6 млрд, семена – $0,4 млрд). Импорт из Турции – $4,7 млрд (7,4%), включая энергоресурсы, агропродукцию, легкую промышленность, металлургию и оборудование (по $0,5–0,6 млрд).