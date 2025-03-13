Україна та Туреччина домовилися розширити торгівлю сільськогосподарською продукцією

Міністр аграрної політики України Віталій Коваль та очільник Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакла, підписали протокол про поглиблення співпраці. Про це повідомив Коваль у Facebook 13 березня.
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Деталі
- Документ передбачає збільшення торгівлі м’ясом птиці, молочними продуктами, медом, худобою, овочами, олією, фруктами та органічними товарами.
- За словами Коваля, ключові домовленості включають нарощення експорту української кукурудзи та олії до Туреччини. Натомість Туреччина готова постачати в Україну трактори та іншу сільгосптехніку. За підсумками переговорів у Києві було досягнуто домовленості про організацію зустрічі представників бізнесу та асоціацій машинобудування України й Туреччини, заявив міністр.
- Він запропонував Туреччині імпорт української ріпакової олії для біодизелю, який може замінити паливо для техніки, та сої для кормів і продуктів харчування. За його словами, турецький бізнес, зі свого боку, розглядає можливість побудови в Україні заводів із виробництва кормів і біоетанолу.
Контекст
У серпні 2024 року Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, яка передбачає скасування мит на 95% українських товарів (10 337 позицій) і квоти чи знижені мита на 1348 позицій. Україна отримає кращий доступ до турецького ринку для переробленої агропродукції та безмитний експорт промислових товарів. Туреччина відкриває ринок для українського металу: нульове мито на 510 позицій, часткове зниження на 130 і квоти на 411 000 тонн для 167 товарів.
Україна збереже експортне мито на металобрухт, мита на вживані авто, секонд-хенд і перехідні періоди для транспорту та легкої промисловості. Товари з турецької сировини, вироблені в Україні, вважатимуться українськими та матимуть безмитний доступ до ЄС за сертифікатом EUR1.
За оцінками Мінекономіки, угода додасть +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств щорічно. ЗВТ запрацює після ратифікації парламентами обох країн.
Туреччина – ключовий партнер України: у 2023 році експорт склав $2,4 млрд (6,5% від загального), здебільшого агропродукція (олії – $0,8 млрд, зерно – $0,6 млрд, насіння – $0,4 млрд). Імпорт із Туреччини – $4,7 млрд (7,4%), включно з енергоресурсами, агропродукцією, легкою промисловістю, металургією та обладнанням (по $0,5-0,6 млрд).
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