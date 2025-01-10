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Украина представила на Рамштайне военную стратегию на 2025 год. Какие ее приоритеты

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На заседании Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» 9 января Украина представила свою военную стратегию на 2025 год, которая базируется на четырех ключевых приоритетах. Об этом 10 января сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Подробности

Основные приоритеты стратегии включают:

  • стабилизацию линии фронта;
  • укрепление обороноспособности Украины;
  • усиление защиты воздушного пространства и морских путей;
  • ассиметричный ответ на попытки агрессора получить преимущество через масштаб.

На встрече были утверждены дорожные карты развития украинских сил обороны до 2027 года, которые охватывают восемь коалиций способностей: авиацию, ПВО, морские способности, артиллерию, бронетехнику, ІТ, дроны и разминирование.

Контекст

27 августа 2024 года Владимир Зеленский анонсировал, что во время своего визита в США в сентябре 2024 представит документ, который он амбициозно назвал «План победы». Зеленский представил этот план действующему президенту США Джо Байдену, а также тогдашней кандидатке в президенты Камале Гаррис и избранному президенту США Дональду Трампу.

Согласно данным The Times, план Зеленского предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности от западных стран, похожих на пакт взаимной обороны при вступлении в НАТО, международную финансовую помощь для восстановления экономики, поставку современных вооружений от Запада и продление операции ВСУ в Курской области. План был амбитным и концептуальным, но не слишком детализированным, по словам высокопоставленного чиновника США, который цитирует Bloomberg.

Сам Зеленский в интервью NBC News отметил, что план будет состоять из пяти пунктов: «Четыре из них касаются того, что нам нужно, а один – после войны».

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