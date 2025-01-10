Україна представила на «Рамштайні» військову стратегію на 2025 рік. Які її пріоритети

На засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна представила свою військову стратегію на 2025 рік, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах. Про це 10 січня повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Деталі

Основні пріоритети стратегії включають:

стабілізацію лінії фронту;

зміцнення обороноздатності України;

посилення захисту повітряного простору та морських шляхів;

асиметричну відповідь на спроби агресора здобути перевагу через масштаб.

На зустрічі були затверджені дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, які охоплюють вісім коаліцій спроможностей: авіацію, ППО, морські спроможності, артилерію, бронетехніку, ІТ, дрони та розмінування.

Контекст

27 серпня 2024 року Володимир Зеленський анонсував, що під час свого візиту до США у вересні 2024 року представить документ, який він амбітно назвав «План перемоги». Зеленський представив цей план чинному президенту США Джо Байдену, а також тодішній кандидатці в президенти Камалі Гарріс та обраному президенту США Дональду Трампу.

Згідно з даними The Times, план Зеленського передбачає надання Україні гарантій безпеки від західних країн, схожих на пакт взаємної оборони при вступі до НАТО, міжнародної фінансової допомоги для відновлення економіки, постачання сучасних озброєнь від Заходу та продовження операції ЗСУ в Курській області. План був амбітним і концептуальним, але не надто деталізованим, за словами високопоставленого чиновника США, який цитує Bloomberg.

Сам Зеленський в інтервʼю NBC News зазначив, що план складатиметься з пʼяти пунктів: «Чотири з них стосуються того, що нам потрібно, а один – після війни».