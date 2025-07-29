Украинские облигации выросли до месячного максимума после того, как президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на президента России Владимира Путина, требуя скорейшего прекращения войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg .

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Долларовые государственные облигации Украины со сроками погашения в 2035 и 2036 годах подскочили в цене почти на 1,5 цента (2,49%).

В понедельник Украина заняла шесть из восьми лидирующих позиций среди облигаций стран с развивающимися рынками.

Хотя экономисты сомневаются в быстром окончании конфликта, они видят перспективы в украинских долговых бумагах.

Контекст

Этот скачок произошел после того, как Трамп объявил о новом сроке в 10-12 дней для завершения войны. В разговоре с журналистами Трамп снова выразил разочарование действиями российского лидера из-за продолжения войны в Украине.

«Я не раз общался с президентом Путиным. Наши беседы – их было четыре или пять – проходили очень хорошо. Но потом он начинает обстреливать ракетами города, например Киев, убивая людей, в частности в доме престарелых, где тела остаются лежать на улицах. Я сказал: «Так нельзя». Увидим, что будет дальше», – отметил Трамп.