Президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшит ранее объявленный 50-дневный дедлайн для Владимира Путина на достижение перемирия с Украиной. Об этом он сказал 28 июля во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

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В комментарии журналистам Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским лидером из-за продолжения войны против Украины.

«Я много говорил с президентом Путиным. Разговоры шли очень хорошо – каждый из этих пяти или четырех раз, когда мы дискутировали. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу вроде Киева, убивая много людей в доме престарелых, и тела лежат на улицах. И я говорю: так поступать не надо. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Трамп.

«Мы должны пересмотреть ситуацию, и я сокращу 50 дней, которые ему дал, до меньшего срока», – заявил президент США.

Контекст

14 июля Трамп поставил Путину ультиматум: либо он прекращает агрессию против Украины в течение 50 дней, либо Соединенные Штаты введут жесткие экономические санкции. Впрочем, после заявления Россия продолжила ракетные и дроновые атаки по украинским городам.

Позиция Трампа относительно войны России против Украины вызывает пристальное внимание как в Вашингтоне, так и среди союзников по НАТО. Новое заявление свидетельствует о намерении оказывать давление на Москву более жесткими сроками и угрозами экономического наказания. Публичное недовольство действиями Путина также может быть сигналом более жесткого курса США относительно России в случае последующей эскалации.