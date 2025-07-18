Кит Келлог в Киеве произвел впечатление глубокого аналитика и подтвердил раздражение Дональда Трампа из-за неуступчивости Владимира Путина. Зачем еще спецпредставитель президента США приезжал в Киев?

На этой неделе в Украине три дня работал Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа. Это был второй визит чиновника в Киев. Впервые он приезжал в феврале после инаугурации Трампа. Второй визит совпал с изменением риторики президента США, который все более жестко критикует Россию и обещает продавать Украине оружие за деньги Европы.

В Киеве Келлог встречался с президентом Владимиром Зеленским, руководителем Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком, главой МИД Андреем Сибигой, уже экс-министром обороны Рустемом Умеровым и новым Денисом Шмыгалем, другими топ-чиновниками и руководителем Генштаба Британии Энтони Радакиным.