Українські облігації зросли до місячного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп почав чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна, вимагаючи швидкого припинення війни в Україні. Про це пише Bloomberg .

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Доларові державні облігації України з термінами погашення у 2035 та 2036 роках підскочили в ціні майже на 1,5 цента (2,49%).

У понеділок Україна посіла шість із восьми лідируючих позицій серед облігацій країн із ринками, що розвиваються.

Хоча економісти сумніваються у швидкому закінченні конфлікту, вони бачать перспективи в українських боргових паперах.

Контекст

Цей стрибок стався після того, як Трамп оголосив про новий термін у 10-12 днів для завершення війни. У розмові з журналістами Трамп знову висловив розчарування діями російського лідера через продовження війни в Україні.

«Я неодноразово спілкувався з президентом Путіним. Наші бесіди – їх було чотири чи п’ять – проходили дуже добре. Але потім він починає обстрілювати ракетами міста, як-от Київ, убиваючи людей, зокрема в будинку для літніх, де тіла залишаються лежати на вулицях. Я сказав: «Так не можна». Побачимо, що буде далі», – зазначив Трамп.