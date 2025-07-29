Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Українські єврооблігації зросли до місячного максимуму після того, як Трамп розкритикував Путіна

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українські облігації зросли до місячного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп почав чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна, вимагаючи швидкого припинення війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • Доларові державні облігації України з термінами погашення у 2035 та 2036 роках підскочили в ціні майже на 1,5 цента (2,49%). 
  • У понеділок Україна посіла шість із восьми лідируючих позицій серед облігацій країн із ринками, що розвиваються. 
  • Хоча економісти сумніваються у швидкому закінченні конфлікту, вони бачать перспективи в українських боргових паперах.

Контекст 

Цей стрибок стався після того, як Трамп оголосив про новий термін у 10-12 днів для завершення війни. У розмові з журналістами Трамп знову висловив розчарування діями російського лідера через продовження війни в Україні. 

«Я неодноразово спілкувався з президентом Путіним. Наші бесіди – їх було чотири чи п’ять – проходили дуже добре. Але потім він починає обстрілювати ракетами міста, як-от Київ, убиваючи людей, зокрема в будинку для літніх, де тіла залишаються лежати на вулицях. Я сказав: «Так не можна». Побачимо, що буде далі», – зазначив Трамп.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні