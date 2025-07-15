После нескольких месяцев колебаний президент США Дональд Трамп изменил тон по поводу войны в Украине : он обещает оружие, но перекладывает финансовое бремя на европейцев и дает Путину 50 дней на мирное соглашение. Forbes Ukraine собрал главное из материалов The Economist и WSJ , почему помощь Украине идет с задержками, поставки ограничены, а решения Трампа остаются непредсказуемыми

После первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп воодушевлен «большими преимуществами» сближения с Россией и, казалось, с нетерпением ждал возможности посетить Кремль, пишет The Economist. Но 14 июля он объявил, что США возобновят поставки Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot и прочего оружия, пригрозив ввести 100% дополнительные пошлины на страны, ведущие бизнес с Россией, если мирное соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

Это заявление президент США сделал во время визита в Вашингтон генсекретаря НАТО Марка Рютте. Оружие для Украины теперь будут покупать европейские союзники, а не поставлять со складов США или покупать за средства американских налогоплательщиков, как ранее. Хотя миллиарды долларов, одобренные Конгрессом при предыдущем президенте Джо Байдене, остаются неиспользованными, и Трамп, похоже, не намерен их использовать. «Это не моя война, это война Байдена», – говорит он.

50 дней неопределенности

Трамп уже несколько раз давал России по две недели на заключение соглашения с Украиной, поэтому в Украине скорее обеспокоены задержкой внедрения экономических санкций для России. Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко в комментарии The Economist назвал это «хорошей новостью», но предостерег, что «эти 50 дней могут быть для Украины опасны, потому что Путин точно их использует» для активизации атак.

Мировые нефтяные рынки почти не отреагировали на угрозу пошлин Трампа, даже несмотря на то, что они могут задеть Китай, Индию и Бразилию.

Трамп видит в пошлинах инструмент для достижения различных целей – от наполнения бюджета до прекращения войн за границей, однако его решения остаются непредсказуемыми. Он часто оповещает о новых пошлинах, а потом договаривается о их частичной отмене. Как именно Трамп намерен координировать эти новые пошлины со своей более широкой торговой войной – пока еще не понятно. Это противоречит его попыткам привлечь Индию к партнерству против Китая.

Система Patriot, необходимая Украине, сейчас в дефиците. Но, по словам Трампа, 17 таких ЗРК передадут Украине. Фото Getty Images

Оружие на возможной паузе

Что касается оружия, то, на первый взгляд, заявление Трампа создает впечатление, что Украина получит стабильный поток вооружения, которое могут предоставить ей только США. В частности – система Patriot для перехвата баллистических и крылатых ракет. Это происходит в момент, когда помощь от администрации Байдена иссякает. Однако системы ПВО сейчас в дефиците во всем мире, в том числе из-за того, что США потратили много перехватчиков, защищая Израиль и Катар от иранских ракет во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

В июне 2025 года Пентагон даже временно приостановил поставки ракет-перехватчиков и других видов оружия Украине, якобы для ревизии американских запасов (но для Израиля такой паузы не было). Впоследствии Трамп упразднил это решение.

Также Трамп не сообщил, какое еще оружие предоставит Украине США. Это могут быть дальнобойные ракеты, способные достигать Москвы. Байден предоставлял Украине ракеты ATACMS с дальностью полета около 300 км, пишет The Economist. Для удара по Москве требуются ракеты Tomahawk или более незаметные JASSM-ER (с дальностью около 800–1500 км в зависимости от модификации). Рискнет ли Трамп такой эскалацией – даже если оружие будут продавать европейцам, а не напрямую Украине – вопрос открыт. К тому же дальнобойные ракеты также в дефиците.

Пакет вооружений для Украины может стоить около $10 млрд, говорят два осведомленных источника WSJ.

Этой помощи может оказаться недостаточно, чтобы остановить медленное продвижение российских войск на востоке Украины. Отношение к Украине среди сторонников Трампа и у части его администрации остается сдержанным, если не враждебным.

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, что он будет делать в случае, если Россия ужесточит атаки против Украины. Нет свидетельств того, что Путин готов отказаться от своих ключевых целей: аннексии еще большей части украинской территории и устранения первопричин конфликта, то есть навязывания Украине нейтрального статуса или возвращения ее под контроль России.

Завод Lockheed Martin изготовил 500 перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в 2024 году. Фото Getty Images

Немецкий взнос и дилемма приоритетов для Patriot

В 2024 году завод Lockheed Martin изготовил 500 перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и планирует нарастить производство до 650 единиц к 2027-му. У Европейского консорциума, производящего подобные ракеты для франко-итальянской системы SAMP-T, мощности значительно меньше. Чтобы ускорить доставку Украине систем Patriot, Германия и другие европейские страны могут передать ракеты из своих запасов при условии, что эти системы впоследствии будут компенсированы поставками из США.

В понедельник, 14 июля, Трамп намекнул, что это часть его плана, заявив, что Германия «пошлет ракеты на раннем этапе» и что они будут «заменены». Еще один способ удовлетворить потребности Украины – покупать системы Patriot и ракеты-перехватчики непосредственно с конвейера. Но для иностранного заказчика покупка Patriot может занять годы.

Чтобы ускорить этот процесс, Трамп мог настоять на том, чтобы Украина получила приоритет в очереди на новые поставки, пишет WSJ. Но это означало бы, что другие союзники США, также заказавшие Patriot, должны были бы ждать. 14 июля Трамп на встрече с Рютте также не уточнил, готов ли он вмешаться в график производства перехватчиков. Байден предпринимал такой шаг во время своего президентства, чтобы ускорить поставки Patriot Украине.

Процесс поставки оружия Украине будет контролировать Алексус Гринкевич – генерал ВВС США, который является главнокомандующим НАТО и возглавляет Европейское командование США, пишет WSJ.

Дональд Трамп и Марк Рютте на встрече в понедельник, 14 июля, в Белом Доме, где обсуждали помощь Украине. Фото Getty Images

Изменчивость Трампа

«Российская тактика состоит в том, чтобы заставить украинцев потратить все имеющиеся запасы ПВО и оставить их беззащитными перед наступлением в конце лета или осенью, – сказала WSJ экс-чиновник Пентагона в администрации Байдена Селест Волландер. – Чтобы изменить расчет Путина на победу, существенные поставки должны продолжаться все лето».

В то же время решение Трампа является знаковым. Его согласие продавать современное оружие европейским союзникам для дальнейшей передачи Киеву знаменует первый случай, когда действующая Администрация США согласилась на поставку Украине вооружений, выходящих за рамки решений, принятых Джо Байденом, комментирует WSJ.

Для Трампа ключевым является то, что правительства европейских стран согласились платить США за оружие и передавать его Украине через механизмы НАТО. Это позволяет ему утверждать, что он достиг своей цели – переложить большее бремя помощи Киеву на союзников.

В то же время Трамп может снова изменить свою позицию, если его испугают ядерные угрозы Путина, соблазнит обещание уступок на переговорах или он просто устанет от военного тупика, добавляет The Economist. Его отношение к России постепенно меняется. В феврале 2025 года он публично унизил президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Белый дом и на время прекратил поставки Украине оружия и разведданных. В апреле того же года Трамп начал задумываться, не «использует ли его Путин», и пригрозил ему санкциями, но постоянно давал России еще один шанс.

Позиция Трампа изменилась через месяцы дипломатической выдержки Украины, лести европейских союзников (особенно Марка Рютте ) и назойливых призывов от «ястребов» в Конгрессе. «В течение шести месяцев президент Трамп пытался уговорить Путина сесть за стол переговоров. Но атаки России на Украину только усилились, – объяснил сенатор Линдси Грэм в эфире CBS. – Игра с Трампом была одной из самых больших ошибок Путина».

Трамп, который когда-то насмехался над Зеленским за то, что у него «нет козырей», теперь решил подбросить ему несколько новых, по крайней мере на время, заключает The Economist.