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«Миру не нужно столько дроновых компаний, как Украине». Основатель Green Flag Ventures Джастин Зииф за три месяца вложился в три украинских оборонных стартапа. Как получить от него чек до $1 млн – интервью

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

Засновник Green Flag Ventures Джастін Зііф /Getty Images

За последние 90 дней Green Flag Ventures проинвестировал в три украинских стартапа Фото Getty Images

Фонд инвестиций в оборонные стартапы Green Flag Ventures американского предпринимателя Джастина Зиифа и инвестора Деборы Ферламб за год сделал три инвестиции в украинские стартапы, а в следующем планирует нарастить темпы вдвое. Что тормозит инвестиции в украинскую оборонку сейчас?

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«Наибольшее направление наших инвестиций – dual-use проекты, – говорит соучредитель оборонного фонда Green Flag Ventures Джастин Зииф. – Эти команды должны иметь четкое военное и гражданское применение».

Основанный в сентябре 2023-го Green Flag Ventures – один из первых иностранных инвесторов в украинские оборонные стартапы. Из новых компаний в портфеле Green Flag – производитель раций для ВСУ Himera Миши Рудоминского. Эту инвестицию фонд объявил в начале сентября 2024 года.

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