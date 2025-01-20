Оборонний фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у стартап MARA. Він профінансує ще десяток компаній сукупно на $2 млн

Українсько-американський фонд Oppenheimer Acceleration профінансував американський стартап MARA, що займається оборонними технологіями. Про це Forbes Ukraine повідомив співзасновник Oppenheimer Acceleration Олександр Сорока.
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Ключові факти
- Після інвестиції у MARA портфоліо оборонного фонду Oppenheimer Acceleration, який запустився у листопаді 2024-го, збільшилося до трьох компаній. Серед них також українські Bavovna.AI (система автономної навігації для БПЛА) та Swarmer (ШІ-рішення для управління роями безпілотників).
- Також Oppenheimer Acceleration профінансує стартапи на суму $125 000 у рамках акселераційної програми, набір до якої триває, зазначає Олександр Сорока. На етапі підготовки стартапи отримають $25 000, під час акселераційної програми — ще $100 000.
- Акселерація включає місячний онлайн-курс, тижневий інтенсив та Demo Day у Кремнієвій долині. «Фонд також допоможе в залученні $1 млн інвестицій після завершення програми», — сказав Сорока.
Контекст
Фонд Oppenheimer Acceleration заснувала компанія Network.VC, яка понад 10 років займається венчурним інвестуванням у Кремнієвій Долині. Він базується у Сан-Франциско.
Фонд інвестує в компанії на ранніх стадіях розвитку, які займаються розробкою рішень для оборонної безпеки. У стартапи першого набору акселераційної програми Oppenheimer Acceleration планує вкласти сукупно $2 млн.
У 2023-му українські оборонні стартапи залучили до $5 млн інвестицій, у 2024-му сума може сягнути $50 млн, ішлося у дослідженні KSE Institute та кластеру розвитку військових технологій Brave1.
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