Продукт Swarmer допомагає об’єднати групу дронів, в якій оператору відведено лише вибір цілі та дозвіл на її ураження.

Заснований українцями стартап Swarmer, що розробляє ШІ-рішення для управління роями безпілотників, отримав $15 млн інвестицій, повідомили Forbes Ukraine у компанії.

Ключові факти

Раунд фінансування серії A очолює американська інвесткомпанія Broadband Capital Investments.

очолює американська інвесткомпанія Broadband Capital Investments. Компанія не розголошує оцінку. Вона може бути від $35 млн до $45 млн, говорить один з інвесторів у цій галузі, який попросив не вказувати його імʼя в цій статті через чутливість теми.

До раунду також долучилися попередні інвестори Swarmer: американська оборонна технологічна компанія R-G.AI, американські фонди Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures і Network VC.

Це найбільша інвестиція в українську оборонно-технологічну компанію з початку війни.

Swarmer розробляє програмне забезпечення, яке керує до 25 дронами одночасно. «Використовуючи дані з понад 82 000 власних бойових місій, система навчена відтворювати характеристики провідних пілотів та приймати точні тактичні рішення в режимі реального часу», – зазначається у пресрелізі.

«Наше програмне забезпечення зарекомендувало себе в бойових діях протягом десятків тисяч місій», – цитовано в пресрелізі засновника та генерального директора Swarmer Сергія Купрієнка.

«Наше програмне забезпечення зарекомендувало себе в бойових діях протягом десятків тисяч місій», – цитовано у пресрелізі засновника та генерального директора Swarmer Сергія Купрієнка.

Контекст

Swarmer заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Продукт компанії – програмне забезпечення Styx AI – дозволяє управляти відразу декількома безпілотниками, що підвищує ефективність одного пілота.

У червні 2024-го Купрієнко розповів Reuters, що система дасть змогу збільшити масштаби залучення дронів. В її межах кожен коптер зможе планувати свої власні дії та прогнозувати поведінку інших у складі рою. Він розповів, що в той час, як оператори БпЛА намагаються виконувати операції із залученням понад пʼяти безпілотників, штучний інтелект зможе оперувати сотнею.

У 2024-му Swarmer залучила перші великі інвестиції – $2,7 млн.