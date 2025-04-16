Украинский стартап PeopleForce привлек $5,4 млн для роста на рынках Польши и Латинской Америки

Стартап PeopleForce привлек $5,4 млн инвестиций, чтобы ускорить рост на рынках Польши и Латинской Америки, говорится в сообщении компании 16 апреля. Новый раунд прошел во главе с фондами Pracuj Ventures и u.ventures, а также Dnipro VC в роли участника.