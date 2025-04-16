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Украинский стартап PeopleForce привлек $5,4 млн для роста на рынках Польши и Латинской Америки

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Стартап PeopleForce привлек $5,4 млн инвестиций, чтобы ускорить рост на рынках Польши и Латинской Америки, говорится в сообщении компании 16 апреля. Новый раунд прошел во главе с фондами Pracuj Ventures и u.ventures, а также Dnipro VC в роли участника.

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Ключевые факты

  • Ожидается, что новое финансирование позволит стартапу запустить функции для усиления позиции универсального HR-хаба.
  • Отмечается, что в 2024-м PeopleForce достиг 80% годового роста ARR и теперь благодаря поддержке венчурных фондов продолжит внедрять инновации на рынке HR в тесном сотрудничестве с локальными клиентами.
  • «Благодаря инвестициям мы планируем масштабировать локальные GTM-команды и усилить автоматизацию HR-процессов с учетом специфики регионов, что позволит нашим клиентам добиваться лучших результатов», – сообщил CEO PeopleForce Николай Михайлов.

Контекст

PeopleForce – HR-платформа, разработанная для обеспечения наилучшего опыта сотрудников и автоматизации HR-процессов.

HR-экосистема PeopleForce предлагает шесть продуктов: CoreHR, Recruit, Perform, Pulse, Time и Desk, которые отвечают разнообразным потребностям предприятий и предоставляют комплексную платформу, оптимизирующую процессы и повышающую операционную эффективность.

PeopleForce пользуется более 600 компаний, среди которых Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, AJAX и другие.

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