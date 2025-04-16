Український стартап PeopleForce залучив $5,4 млн для зростання на ринках Польщі та Латинської Америки

Стартап PeopleForce залучив $5,4 млн інвестицій, щоб прискорити зростання на ринках Польщі та Латинської Америки, йдеться у повідомленні компанії 16 квітня. Новий раунд відбувся на чолі з фондами Pracuj Ventures та u.ventures, а також Dnipro VC в ролі учасника.

Ключові факти

Очікується, що нове фінансування дозволить стартапу запустити функції для посилення позиції універсального HR-хаба.

Зазначається, що у 2024-му PeopleForce досяг 80% річного зростання ARR , і тепер завдяки підтримці венчурних фондів продовжить впроваджувати інновації на ринку HR у тісній співпраці з локальними клієнтами.

, і тепер завдяки підтримці венчурних фондів продовжить впроваджувати інновації на ринку HR у тісній співпраці з локальними клієнтами. «Завдяки інвестиціям ми плануємо масштабувати локальні GTM-команди та посилити автоматизацію HR-процесів з урахуванням специфіки регіонів, що дасть змогу нашим клієнтам досягати кращих результатів», – повідомив спів-CEO PeopleForce Микола Михайлов.

Контекст

PeopleForce – HR-платформа, розроблена для забезпечення найкращого досвіду співробітників та автоматизації HR-процесів.

HR-екосистема PeopleForce пропонує шість продуктів: CoreHR, Recruit, Perform, Pulse, Time та Desk, які відповідають різноманітним потребам підприємств та надають комплексну платформу, що оптимізує процеси та підвищує операційну ефективність.

PeopleForce користуються понад 600 компаній, серед яких Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, AJAX та інші.