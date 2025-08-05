Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Правительство расширило список украинской техники и оборудования, доступных для приобретения с 15% компенсацией

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров расширил список украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с 15% компенсацией стоимости в рамках политики «Сделано в Украине». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 5 августа.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • По словам Свириденко, в список добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки и компоненты для дронов.
  • Также правительство разрешило коммунальным предприятиям получать такую компенсацию за технику, приобретенную за денежные средства от их хозяйственной деятельности.

Контекст

За семь месяцев текущего этапа программы, стартовавшего в декабре, приобретено 127 единиц техники, в том числе колесной, строительной, специальной, а также лифтов и энергетического оборудования на сумму более 465 млн грн (с НДС), сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Программа, предусматривающая 15% компенсацию стоимости (без НДС), действует с сентября 2024 г. в рамках политики «Сделано в Украине» и охватывает оборудование с уровнем локализации не менее 40%.

Для участия в программе производители подают электронную заявку на сайте Минэкономики, добавляя документы о степени локализации, калькуляции себестоимости и расчете доли затрат на оплату труда. После проверки товары включают в список.

В настоящее время список содержит более 560 наименований техники от 27 украинских производителей.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні