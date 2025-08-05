Кабинет министров расширил список украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с 15% компенсацией стоимости в рамках политики «Сделано в Украине». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 5 августа.

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По словам Свириденко, в список добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки и компоненты для дронов.

Также правительство разрешило коммунальным предприятиям получать такую компенсацию за технику, приобретенную за денежные средства от их хозяйственной деятельности.

Контекст

За семь месяцев текущего этапа программы, стартовавшего в декабре, приобретено 127 единиц техники, в том числе колесной, строительной, специальной, а также лифтов и энергетического оборудования на сумму более 465 млн грн (с НДС), сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Программа, предусматривающая 15% компенсацию стоимости (без НДС), действует с сентября 2024 г. в рамках политики «Сделано в Украине» и охватывает оборудование с уровнем локализации не менее 40%.

Для участия в программе производители подают электронную заявку на сайте Минэкономики, добавляя документы о степени локализации, калькуляции себестоимости и расчете доли затрат на оплату труда. После проверки товары включают в список.

В настоящее время список содержит более 560 наименований техники от 27 украинских производителей.