Кабінет Міністрів розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з 15% компенсацією вартості в межах політики «Зроблено в Україні». Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 5 серпня.

Деталі

За словами Свириденко, до списку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати та компоненти для дронів.

Також уряд дозволив комунальним підприємствам отримувати таку компенсацію за техніку, придбану за кошти від їхньої господарської діяльності.

Контекст

За сім місяців поточного етапу програми, який стартував у грудні, придбано 127 одиниць техніки, зокрема колісної, будівельної, спеціальної, а також ліфтів та енергетичного обладнання на суму понад 465 млн грн (із ПДВ), повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Програма, що передбачає 15% компенсацію вартості (без ПДВ), діє з вересня 2024 року в рамках політики «Зроблено в Україні» та охоплює обладнання з рівнем локалізації щонайменше 40%.

Для участі в програмі виробники подають електронну заявку на сайті Мінекономіки, додаючи документи про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та розрахунок частки витрат на оплату праці. Після перевірки товари включають до переліку.

Наразі перелік містить понад 560 найменувань техніки від 27 українських виробників.