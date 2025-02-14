Правительство выделило 5,1 млрд грн на программу «Сделано в Украине». На что направят средства

Кабинет Министров Украины выделил 5,1 млрд грн на реализацию политик программы «Сделано в Украине». Основная часть средств будет направлена на гуманитарное разминирование сельхозземель и программы развития украинского производства. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале от 14 февраля.
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Подробности
- 1,6 млрд грн будут направлены на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, в частности через программу «Национальный кэшбек», которая будет компенсировать покупателям 15% стоимости продукции украинского производства. Это включает общественный транспорт, коммунальную и специальную технику, лифты и энергооборудование.
- 2 млрд грн предназначено для гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель с компенсацией аграриям до 100% расходов на разминирование.
- 500 млн грн будут направлены на компенсацию 25% стоимости украинской сельхозтехники, что поможет фермерам снизить затраты и поддержать отечественное машиностроение. Ожидается, что в 2025 году компенсацию получат около 2000 фермеров, что приведет к росту производства агротехники на 10–15% и уменьшению зависимости от импорта.
- 500 млн грн будет выделено на создание инфраструктуры индустриальных парков, а еще 500 млн грн – в поддержку крупных инвестиционных проектов через компенсацию затрат инвесторов на строительство и подключение инфраструктуры.
Контекст
Экономика Украины за 11 месяцев 2024 года выросла на 4% (с возможными колебаниями в пределах ±0,5%). В ноябре темпы роста снизились до 0,9% по сравнению с ноябрем 2023 года.
Международный валютный фонд повысил свой прогноз роста реального ВВП Украины на 2024 год с 3% до 4% по сравнению с сентябрьскими оценками.
Правительство ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2024 году до 2,7% в 2025-м.
Издание The Economist отмечает, что хотя украинская экономика на 25% меньше уровня 2021 года, впервые после начала полномасштабного вторжения она имеет признаки превосходства российской по ключевым экономическим показателям.
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