Индустриальные парки «Белая Церковь 2», «ВинИндастри» и «Город стекла» получат 171,4 млн грн от государства

Три индустриальных парка получат 171,4 млн грн из государственного бюджета в рамках программы «Сделано в Украине», сообщила 16 октября пресс-служба Минэкономики. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры для привлечения инвесторов и развития производственных мощностей.
Подробности
- Поддержку получат ключевые проекты индустриальных парков «Белая Церковь 2» (Киевская область), «ВинИндастри» (Винница) и «Город стекла» (Киевская область).
- Индустриальный парк «Белая Церковь 2». Инициатор создания парка получит 66,1 млн грн государственного стимулирования для строительства сетей водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Общая стоимость строительных работ составляет 132,3 млн грн.
- Индустриальный парк «ВинИндастри». Для обеспечения подъездных путей к территории парка и строительства дороги и новой линии электропередач государство выделило 79 млн грн.
- Индустриальный парк «Город стекла». Выделено 26,3 млн грн на строительство электросетей. Это поможет привлечению новых производственных компаний и будет стимулировать экономическое развитие региона, говорится в сообщении.
- «Подписаны приказы на выделение свыше 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков», – сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
Контекст
В Украине зарегистрировано уже 93 индустриальных парка. Включение индустриального парка в реестр дает право на государственное стимулирование, на которое в бюджете на 2024 год заложено 1 млрд грн. В частности, речь идет о компенсации расходов на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и расходов на подключение к электрическим сетям, налоговых и таможенных льготах.
Финансирование инфраструктурных проектов является частью широкой государственной программы развития индустриальных парков в Украине. Программа предусматривает предоставление до 150 млн грн на строительство и модернизацию инфраструктуры, включая инженерно-транспортные сети и обустройство территории.
Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% стоимости проектов, а для деоккупированных территорий – до 80%.
Программа включает компенсацию до 50% стоимости подключения к электросетям. Это значительно упрощает развитие инфраструктуры и повышает конкурентоспособность индустриальных парков на международной арене.
Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк являются партнерами Минэкономики по внедрению программы поддержки индустриальных парков.
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