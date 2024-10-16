Индустриальные парки «Белая Церковь 2», «ВинИндастри» и «Город стекла» получат 171,4 млн грн от государства

Три индустриальных парка получат 171,4 млн грн из государственного бюджета в рамках программы «Сделано в Украине», сообщила 16 октября пресс-служба Минэкономики. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры для привлечения инвесторов и развития производственных мощностей.

Подробности

Поддержку получат ключевые проекты индустриальных парков «Белая Церковь 2» (Киевская область), «ВинИндастри» (Винница) и «Город стекла» (Киевская область).

Индустриальный парк «Белая Церковь 2» . Инициатор создания парка получит 66,1 млн грн государственного стимулирования для строительства сетей водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Общая стоимость строительных работ составляет 132,3 млн грн.

. Инициатор создания парка получит 66,1 млн грн государственного стимулирования для строительства сетей водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Общая стоимость строительных работ составляет 132,3 млн грн. Индустриальный парк «ВинИндастри» . Для обеспечения подъездных путей к территории парка и строительства дороги и новой линии электропередач государство выделило 79 млн грн.

. Для обеспечения подъездных путей к территории парка и строительства дороги и новой линии электропередач государство выделило 79 млн грн. Индустриальный парк «Город стекла» . Выделено 26,3 млн грн на строительство электросетей. Это поможет привлечению новых производственных компаний и будет стимулировать экономическое развитие региона, говорится в сообщении.

. Выделено 26,3 млн грн на строительство электросетей. Это поможет привлечению новых производственных компаний и будет стимулировать экономическое развитие региона, говорится в сообщении. «Подписаны приказы на выделение свыше 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков», – сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Контекст

В Украине зарегистрировано уже 93 индустриальных парка. Включение индустриального парка в реестр дает право на государственное стимулирование, на которое в бюджете на 2024 год заложено 1 млрд грн. В частности, речь идет о компенсации расходов на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и расходов на подключение к электрическим сетям, налоговых и таможенных льготах.

Финансирование инфраструктурных проектов является частью широкой государственной программы развития индустриальных парков в Украине. Программа предусматривает предоставление до 150 млн грн на строительство и модернизацию инфраструктуры, включая инженерно-транспортные сети и обустройство территории.

Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% стоимости проектов, а для деоккупированных территорий – до 80%.

Программа включает компенсацию до 50% стоимости подключения к электросетям. Это значительно упрощает развитие инфраструктуры и повышает конкурентоспособность индустриальных парков на международной арене.

Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк являются партнерами Минэкономики по внедрению программы поддержки индустриальных парков.