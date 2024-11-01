Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн в рамках программы «Сделано в Украине»

Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн государственной поддержки на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Средства перечислены на эскроу-счета, открытые заявителями в государственных банках-партнерах Минэкономики, сообщила 1 ноября пресс-служба министерства.

Подробности

Госфинансирование получили:

ООО «Коростенский индустриальный парк» – 83,6 млн грн для строительства подъездной дороги к индустриальному парку «Коростень» (Житомирская область); ООО «Юпаркс» – 115,9 млн грн на строительство внутренних проездов Винницкого индустриального парка; ООО «Компрессорная техника» – 69,8 млн грн для выполнения работ по примыканию и реконструкции железнодорожного подъездного пути для парка «Ковель Порто» (Волынская область).

Финансирование может быть использовано только для выполнения работ, планируемых проектной документацией, отмечается в сообщении.

Каждый этап строительства будет оплачен в софинансировании: первую половину за выполненные работы оплачивает заявитель, а вторую – со специального эскроу-счета.

«В этом году в поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн, из которых уже подписали приказы на выделение свыше 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков, а первые три парка уже даже получили 269,3 млн грн на счета», – отметила первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Контекст

В Украине зарегистрировано уже 93 индустриальных парка. Включение индустриального парка в реестр дает право на государственное стимулирование, на которое в бюджете на 2024 год заложено 1 млрд грн. В частности, речь идет о компенсации затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и расходов на подключение к электрическим сетям, налоговых и таможенных льготах.

Финансирование инфраструктурных проектов является частью широкой государственной программы развития индустриальных парков в Украине. Программа предусматривает предоставление до 150 млн грн на строительство и модернизацию инфраструктуры, включая инженерно-транспортные сети и обустройство территории.

Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% стоимости проектов, а для деоккупированных территорий – до 80%.

Программа включает компенсацию до 50% стоимости подключения к электросетям. Это значительно упрощает развитие инфраструктуры и повышает конкурентоспособность индустриальных парков на международной арене.

Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк являются партнерами Минэкономики по внедрению программы поддержки индустриальных парков.