Кабинет Министров превратил государственное предприятие «Гарантированный покупатель» в акционерное общество со стопроцентной государственной собственностью. Соответствующее постановление правительство приняло 10 декабря, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Детали

Все акции нового АО будут оставаться в собственности государства. Решение является частью плана мероприятий, направленных на модернизацию системы корпоративного управления в энергетических компаниях и обновление состава их наблюдательных советов.

Постановление утверждает устав АО, положение о принципах формирования и деятельности наблюдательного совета, а также решение об эмиссии акций общества.

Исполнение обязанностей главы исполнительного органа АО временно возложено на действующего руководителя государственного предприятия.

Контекст

«Гарантированный покупатель» работает как ключевой посредник на рынке электроэнергии, закупая электроэнергию у производителей по зеленому тарифу и обеспечивая ее поставки для населения и других потребителей.

Правительство ожидает, что переход к формату акционерного общества должен усилить прозрачность и эффективность управления одним из центральных институтов рынка зеленой энергетики.