Кабінет Міністрів перетворив державне підприємство «Гарантований покупець» на акціонерне товариство зі стовідсотковою державною власністю. Відповідну постанову уряд ухвалив 10 грудня, йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Деталі

Усі акції нового АТ залишатимуться у власності держави. Рішення є частиною плану заходів, спрямованих на модернізацію системи корпоративного управління в енергетичних компаніях і оновлення складу їхніх наглядових рад.

Постанова затверджує статут АТ, положення про принципи формування та діяльність наглядової ради, а також рішення про емісію акцій товариства.

Виконання обов’язків голови виконавчого органу АТ тимчасово покладено на чинного керівника державного підприємства.

Контекст

«Гарантований покупець» працює як ключовий посередник на ринку електроенергії, закуповуючи електроенергію у виробників за зеленим тарифом і забезпечуючи її постачання для населення та інших споживачів.

Уряд очікує, що перехід до формату акціонерного товариства має посилити прозорість та ефективність управління однією з центральних інституцій ринку зеленої енергетики.