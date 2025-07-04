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Правительство предложило Раде обновить критерии для «клуба белого бизнеса». Гетманцев рассказал, что изменится

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

На регистрацию в Верховную Раду подан обновленный законопроект, который усовершенствует правовой режим для налогоплательщиков с высоким уровнем налоговой дисциплины (так называемый клуб белого бизнеса). Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем Telegram.

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Подробности

  • В документе учтены замечания бизнеса: предусмотрены более гибкие условия доступа к привилегированному статусу, заявил Гетманцев. В частности, смягчено требование отсутствия фактов нарушения налоговых обязанностей относительно представления отчетности – разрешается наличие штрафов в пределах одной минимальной зарплаты (8000 грн) при условии их уплаты.
  • В числе других изменений – уточнение зарплатного критерия для предприятий с уникальными КВЭДами, а также коррекция показателя уплаты НДС для компаний, в отношении которых он не должен быть определяющим.
  • Документ уточняет процедуру проверок: если она уже началась, то будут действовать четко прописанные правила. Изменяется механизм расчета налога на прибыль, чтобы оценка была более объективной.
  • Отдельное внимание уделено расширению преференций: освобождение от плановых проверок может распространяться не только на участников «клуба белого бизнеса», но и на производителей и продавцов подакцизной продукции.
  • Еще одно новшество – ужесточение требований к прозрачности структуры собственности: плательщик должен предоставить данные о конечном бенефициаре, и в ЕГР не должно быть отметки о сомнительности этих сведений.
  • Гетманцев отметил, что над документом будет продолжаться работа на уровне комитета и во время консультаций с бизнес-сообществом.

Контекст

В июне прошлого года Верховная Рада приняла закон, определяющий особенности налогового администрирования в условиях военного положения и регулирующий создание «клуба белого бизнеса».

Этот закон предполагает формирование перечня налогоплательщиков, добровольно выполняющих требования налогового законодательства и получающих определенные льготы в ходе военного положения. В список могут быть включены юридические лица, физические лица – предприниматели, в том числе резиденты «Дія.City», отвечающие критериям по уплате налогов и уровню заработной платы.

Однако часть предпринимателей, включая членов Европейской Бизнес Ассоциации и участников региональных встреч с налоговой, призвали к пересмотру подходов.

В конце апреля этого года Гетманцев сообщил, что правительство готовится пересмотреть критерии для включения в «клуб белого бизнеса».

Перечень «клуба белого бизнеса» обновляется ежеквартально, позволяя предприятиям как попадать в него, так и выбывать. На 1 июня 2025 года в список уже входит 9670 компаний и ФЛП – это на 18% больше, чем в предыдущей версии.

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