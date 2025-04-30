Уряд перегляне критерії для вступу до «клубу білого бізнесу» – Гетманцев

Уряд готується переглянути критерії для включення до «клубу білого бізнесу» – переліку компаній, які сумлінно сплачують податки та звільняються від планових перевірок. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» 30 квітня.

Деталі

За його даними, зараз до списку входять 8199 підприємств, що на 55 менше, ніж у попередньому кварталі. Понад 2500 компаній приєдналися до «клубу», але приблизно стільки ж були виключені, часто через формальні порушення, наприклад, несвоєчасне подання декларації. Навіть сплачений штраф у 340 грн може стати причиною виключення, хоча уряд планує пом’якшити ці вимоги.

Гетманцев зазначив, що мета проєкту – не лише податкові пільги, а й побудова прозорих і довірливих відносин між державою та бізнесом. Сумлінні компанії, які відповідають критеріям, звільняються від планових податкових перевірок.

У травні уряд планує внести законопроєкт для вдосконалення критеріїв, зокрема для усунення технічних недоліків. Наприклад, підприємства-монополісти в регіоні не можуть виконати вимогу щодо зарплати, вищої за середню в галузі, через відсутність конкурентів для порівняння.

Гетманцев також запевнив, що виключені зі списку компанії не потраплять під автоматичні перевірки. План перевірок оновлюється раз на пів року, і підприємства можуть повернутися до «клубу» в наступному кварталі.

Контекст

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає особливості податкового адміністрування в умовах воєнного стану та регулює створення «клубу білого бізнесу».

Цей закон передбачає формування переліку платників податків, які добровільно виконують вимоги податкового законодавства та отримують певні пільги під час воєнного стану. До списку можуть бути включені юридичні особи, фізичні особи-підприємці, зокрема резиденти «Дія.City», що відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня заробітної плати.

Учасники «клубу білого бізнесу» отримують такі переваги: мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), скорочені терміни камеральних і документальних перевірок, зокрема для відшкодування ПДВ, прискорене надання індивідуальних податкових консультацій, а також призначення комплаєнс-менеджера для віддаленої взаємодії, включно з відеозв’язком.

1 листопада голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба запустила вебсайт «Територія високого рівня податкової довіри», де публікуватиметься перелік сумлінних платників податків.

Перелік «клубу білого бізнесу» оновлюється щокварталу, дозволяючи підприємствам як потрапляти до нього, так і вибувати. Станом на перший квартал 2025 року до списку входять 8199 юридичних осіб і ФОПів, що на 55 (0,7%) менше, ніж у попередній версії, оприлюдненій у грудні 2024 року.