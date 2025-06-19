Перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства («Клуб білого бізнесу») станом на 1 червня налічує 9 673 юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Це на 18% (1 474 найменування) більше, ніж у попередній версії від 1 квітня 2025 року. Про це повідомив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Деталі

Понад 66% компаній зберегли свої позиції, демонструючи стабільну податкову культуру. До переліку входять представники великого, середнього та малого бізнесу з найкращими показниками сплати податків.

Зокрема, додалося 918 юридичних осіб на загальній системі оподаткування. Для супроводу платників залучено 644 комплаєнс-менеджери, які допомагають мінімізувати податкові ризики.

«Цей перелік – сигнал бізнесу: держава підтримує тих, хто працює прозоро. Ми переходимо від фіскального тиску до партнерства, заснованого на довірі та співпраці», – зазначив Гетманцев.

Наступне оновлення заплановане на вересень 2025 року. Він порадив компаніям переглянути свої показники, відкоригувати їх за потреби, після чого стати частиною «тої бізнес-спільноти, якій держава довіряє».

Контекст

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює особливості адміністрування податків під час воєнного стану та запроваджує концепцію «клубу білого бізнесу».

Закон передбачає створення переліку платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та отримують пільги в умовах воєнного стану. До списку можуть увійти юридичні особи, фізичні особи-підприємці, включаючи резидентів «Дія.City», які відповідають вимогам щодо сплати податків і рівня зарплат. Учасники «клубу білого бізнесу» отримують мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), скорочені терміни камеральних перевірок і відшкодування ПДВ, прискорене надання податкових консультацій, а також персонального комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, зокрема через відеозв’язок.

1 листопада 2024 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оголосив, що Державна податкова служба запустила вебсайт «Територія високого рівня податкової довіри», на якому публікуватимуть перелік добросовісних платників податків.