На реєстрацію до Верховної Ради подано оновлений законопроєкт, який удосконалює правовий режим для платників податків із високим рівнем податкової дисципліни (так званий клуб білого бізнесу). Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Деталі

У документі враховано зауваження бізнесу: передбачено більш гнучкі умови доступу до привілейованого статусу, заявив Гетманцев. Зокрема, пом’якшено вимогу відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності – дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8000 грн) за умови їх сплати.

Серед інших змін – уточнення зарплатного критерію для підприємств із унікальними КВЕДами, а також корекція показника сплати ПДВ для компаній, щодо яких він не має бути визначальним.

Документ уточнює процедуру перевірок: якщо вона вже почалася, діятимуть чітко прописані правила. Змінюється механізм розрахунку податку на прибуток, щоб оцінка була більш об’єктивною.

Окрему увагу приділено розширенню преференцій: звільнення від планових перевірок може поширюватися не лише на учасників «клубу білого бізнесу», а й на виробників та продавців підакцизної продукції.

Ще одна новація – посилення вимог до прозорості структури власності: платник має надати дані про кінцевого бенефіціара, і в ЄДР не повинно бути позначки про сумнівність цих відомостей.

Гетманцев зазначив, що над документом ще триватиме робота на рівні комітету та під час консультацій із бізнес-спільнотою.

Контекст

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який визначає особливості податкового адміністрування в умовах воєнного стану та регулює створення «клубу білого бізнесу».

Цей закон передбачає формування переліку платників податків, які добровільно виконують вимоги податкового законодавства та отримують певні пільги під час воєнного стану. До списку може бути включено юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, зокрема резидентів «Дія.City», що відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня заробітної плати.

Проте частина підприємців, зокрема члени Європейської Бізнес Асоціації та учасники регіональних зустрічей із податковою, закликали до перегляду підходів.

Наприкінці квітня цього року Гетманцев повідомив, що уряд готується переглянути критерії для включення до «клубу білого бізнесу».

Перелік «клубу білого бізнесу» оновлюється щокварталу, дозволяючи підприємствам як потрапляти до нього, так і вибувати. На 1 червня 2025 року до переліку вже входить 9670 компаній та ФОПів – це на 18% більше, ніж у попередній версії.