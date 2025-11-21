Один из основных американских индексов S&P 500 (.SPX) 21 ноября составляет 6556 пунктов по сравнению со вчерашним закрытием на уровне 6540. Однако его значение – все еще ниже «критического уровня», и это может послужить старту крупной распродажи акций уже на следующей неделе.

Ключевые факты

Индекс S&P 500 просел на 2,4% с начала недели и на столько же – за месяц. Теперь его значение в восходящей динамике.

Индекс Nasdaq Composite просел с начала недели на 3,6% и на 3,4% – за месяц, а Nasdaq-100 – на 3,9% за последние пять дней и за месяц. Такую же тенденцию повторяет и Dow Jones Industrial Average Futures Index.

Волатильность индексов происходит на фоне разговоров о потенциальном «ИИ-пузыре» и в то же время чрезвычайно сильном отчете компании Nvidia.

Динамика S&P 500 важна в контексте дальнейших действий крупных хедж-фондов, определивших значение индекса в 6725 пунктов как предел. Если индекс останется ниже этого уровня, то хедж-фонды могут воспринять это как сигнал к распродаже акций или добавление коротких ставок на дальнейшее падение цен на них.

Сумма такой «распродажи» уже на следующей неделе может составить $39 млрд, пишет Reuters со ссылкой на записку аналитиков Goldman Sachs, которую инвестбанк направил клиентам после завершения торгов 19 ноября. А если тренд продолжится, то продажа акций составит $65 млрд.

Контекст

Индекс S&P 500 пережил проседание до 6144 пунктов в феврале 2025 года, а затем продолжил снижение в апреле на фоне тарифных войн США. После этого значения индекса восстановились. Новое проседание в ноябре связывают с переоценкой инвестирования в технологические компании, вернее – с возможным замедлением роста сегмента инвестиций в искусственный интеллект.

По капитализации производитель чипов для ИИ Nvidia достигает до 8% индекса S&P 500, и этот уровень близок к историческим максимумам Apple и Microsoft в их пиковые периоды.

Большая часть настроения рынка определяется технологическим сектором и компаниями, связанными с искусственным интеллектом. Они служат и драйверами, и источниками риска для рынка.

На днях Nvidia показала удивительно сильный отчет, хотя перед его публикацией было несколько новостей о продаже ее акций несколькими известными инвест-игроками. Динамика индекса может отражать, остаются ли опасения рынка инвестирования в ИИ-сегмент. Эти опасения относятся, например, к замедлению темпов роста этого сегмента.