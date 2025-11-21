Один з основних американських індексів S&P 500 (.SPX) 21 листопада становить 6556 пунктів порівняно з учорашнім закриттям на рівні 6540. Однак його значення – все ще нижче «критичної межі», і це може послугувати старту великого розпродажу акцій уже наступного тижня.
Ключові факти
- Індекс S&P 500 просів на 2,4% з початку тижня і на стільки ж – за місяць. Зараз його значення у висхідній динаміці.
- Індекс Nasdaq Composite просів з початку тижня на 3,6% і на 3,4% – за місяць, а Nasdaq-100 – на 3,9% за останні пʼять днів і за місяць. Таку ж тенденцію повторює і Dow Jones Industrial Average Futures Index.
- Волатильність індексів відбувається на тлі розмов про потенційну «ШІ-бульбашку» і в той же час надзвичайно сильного звіту компанії Nvidia.
- Динаміка S&P 500 важлива в контексті подальших дій великих хедж-фондів, які визначили значення індексу в 6725 пунктів як межу. Якщо індекс залишиться нижче цієї межі, це хедж-фонди можуть сприйняти це як сигнал до розпродажу акцій або додавання коротких ставок на подальше падіння цін на них.
- Сума такого «розпродажу» уже наступного тижня може сягнути $39 млрд, пише Reuters з посиланням на записку аналітиків Goldman Sachs, яку інвестбанк надіслав клієнтам після завершення торгів 19 листопада. А якщо тренд продовжиться, то продаж акцій сягне $65 млрд.
Контекст
Індекс S&P 500 пережив просідання до 6144 пункти в лютому 2025 року, а потім продовжив зниження у квітні на тлі тарифних воєн США. Після цього значення індексу відновилися. Нове просідання у листопаді повʼязують з переоцінкою інвестування у технологічні компанії. Точніше – з можливим уповільненням зростання сегменту інвестицій у штучний інтелект.
За капіталізацією виробник чипів для ШІ Nvidia сягає до 8% індексу S&P 500, і цей рівень близький до історичних максимумів Apple та Microsoft у їхні пікові періоди.
Велика частина настрою ринку визначається технологічним сектором і компаніями, повʼязаними зі штучним інтелектом. Вони слугують і драйверами, і джерелами ризику для ринку.
Днями Nvidia показала напрочуд сильний звіт, хоча перед його публікацією було кілька новин про продаж її акцій кількома відомими інвест-гравцями. Динаміка індексу може відображати, чи залишаються побоювання ринку інвестування в ШІ-сегмент. Ці побоювання стосуються, наприклад, уповільнення темпів зростання цього сегмента.
