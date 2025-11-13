Forbes Digital підписка
«Вопрос – хватит ли ресурсов». В следующем году Inzhur Андрея Журжия планирует запустить собственную биржу. Реалистична ли цель и нужно ли это рынку?

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

5 хв читання

Засновник Inzhur Андрій Журжій хоче створити фондову біржу

Основатель Inzhur Андрей Журжий

Андрей Журжий намерен создать еще одну фондовую биржу на украинском рынке. Является ли эта задача посильной и зачем этот проект в стране с фактически мертвым фондовым рынком?

«Мы хотели бы запустить биржу до конца следующего года, по сегодняшним оценкам», – говорит основатель Inzhur Андрей Журжий. 5 ноября его инвестиционная компания, специализирующаяся на недвижимости, зарегистрировала ООО «Украинская фондовая биржа Инжур» с уставным капиталом 25 млн грн.

Зачем Журжию своя биржа? Такой шаг он объясняет запросом от инвесторов торговать сертификатами Inzhur и ОВГЗ. Сейчас это происходит в формате внебиржевых торгов, когда участник фонда покупает и продает активы через платформу Inzhur. Биржа могла стать площадкой для торговли между участниками. У Журжия также есть амбиция предложить украинским компаниям привлекать капитал на своей бирже.

