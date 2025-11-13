Андрей Журжий намерен создать еще одну фондовую биржу на украинском рынке. Является ли эта задача посильной и зачем этот проект в стране с фактически мертвым фондовым рынком?

«Мы хотели бы запустить биржу до конца следующего года, по сегодняшним оценкам», – говорит основатель Inzhur Андрей Журжий. 5 ноября его инвестиционная компания, специализирующаяся на недвижимости, зарегистрировала ООО «Украинская фондовая биржа Инжур» с уставным капиталом 25 млн грн.

Зачем Журжию своя биржа? Такой шаг он объясняет запросом от инвесторов торговать сертификатами Inzhur и ОВГЗ. Сейчас это происходит в формате внебиржевых торгов, когда участник фонда покупает и продает активы через платформу Inzhur. Биржа могла стать площадкой для торговли между участниками. У Журжия также есть амбиция предложить украинским компаниям привлекать капитал на своей бирже.